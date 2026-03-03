“Es la expresión mafiosa de la sociedad”: Fajardo arremetió contra Abelardo y aseguró que no tiene experiencia para gobernar

Sergio Fajardo, candidato presidencial del centro, y Abelardo De La Espriella, candidato presidencial de la derecha. (Foto: Captura de pantalla)

Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas contra Abelardo De La Espriella y dijo que promovía la 'cultura mafiosa'

El candidato presidencial Sergio Fajardo lanzó duras críticas contra el también aspirante Abelardo De la Espriella, al cuestionar lo que calificó como una “expresión mafiosa de la sociedad” en referencia a su estilo y trayectoria pública.

Durante sus declaraciones, Fajardo señaló que su contendor proyecta una imagen asociada al lujo y la ostentación.

“Se baja de un helicóptero, dice que tiene que tener Rolex, habla de toda esa riqueza, una cultura mafiosa”, afirmó.

El exgobernador de Antioquia también mencionó el evento político realizado en el Movistar Arena, asegurando que “todo Colombia sabe que lo llenó con cantantes y artistas”, en una crítica a lo que considera una estrategia basada en espectáculo.

Fajardo cuestionó además la experiencia administrativa de De la Espriella y su trayectoria como abogado. “Un señor que nunca ha gobernado, que ha sido el abogado del mundo criminal y ahora va a pasar a ser nuestro presidente. No puede ser para mí”, expresó.

Sergio Fajardo está en su tercer intento por convertirse en presidente de Colombia

Fajardo habló con PUBLIMETRO COLOMBIA al lanzar su campaña rumbo a las elecciones de 2026, centrando gran parte de su discurso en propuestas de unidad nacional, experiencia administrativa y propuestas claras para enfrentar los principales problemas del país.

En la entrevista afirmó que “la persona que tiene la capacidad de unir a Colombia soy yo”, en alusión a su visión de liderazgo frente a un panorama político polarizado, donde promete superar la división política y poner énfasis en la cohesión social.

La campaña de Fajardo ha buscado destacar su trayectoria como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, enfatizando la experiencia que, según él, lo respalda para asumir la Presidencia.

Ante cuestionamientos públicos sobre su tercer intento por llegar a la Casa de Nariño, el aspirante ha defendido su hoja de vida y su coherencia política, subrayando que su carrera se ha basado en transparencia y servicio, y rechazando críticas que minimicen su recorrido en la vida pública.

Además de sus declaraciones en entrevistas, la estrategia de Fajardo ha incluido un uso activo de redes sociales para interactuar con sectores jóvenes y diversos de la población, así como pedidos directos de cercanía con ciudadanos, como su reciente invitación a ser incluido en grupos familiares de WhatsApp para dialogar de manera más directa con votantes.