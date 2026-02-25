“Es la tercera, ¿y qué pasa?”: Fajardo le respondió a ciudadano que lo enfrentó en evento público

Sergio Fajardo, que ha sido alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, se defendió con su trayectoria política ante los cuestionamientos por su decisión de aspirar nuevamente a la Presidencia. El hecho se registró durante un evento público en el que respondió directamente a un asistente que cuestionó su candidatura.

En medio del intercambio, el dirigente reivindicó su experiencia administrativa y aseguró que su hoja de vida es lo que lo respalda.

Fajardo se despachó contra asistente a evento público que le cuestionó su candidatura por tercera vez

“Usted está hablando, joven, con quién fue el mejor alcalde de Colombia. Aquí lo tiene parado. Primero en transparencia en Colombia”, afirmó Fajardo ante el público.

Acto seguido, reconoció que existe una diferencia entre haber sido alcalde y aspirar a la Presidencia, pero respondió: “Pero es que uno va creciendo en la vida, señor. Yo no nací presidente. Yo tuve todas las oportunidades, pero ninguno de nosotros escogió donde nacer”.

El candidato también se refirió a su trayectoria personal y a su visión sobre la igualdad de oportunidades. “Por eso a los 70 años estoy aquí y estoy trabajando y me he presentado tres veces porque lucho por esta comunidad. Y nací privilegiado, pero desde siempre he luchado para que lo para que fue para mí un privilegio, sea un derecho para todas las personas”, expresó.

Durante su intervención, insistió en la importancia de revisar la experiencia de los candidatos antes de votar. “Usted tiene que mirar la hoja de vida de la persona. Porque entonces, ¿cómo? Viene de otro planeta. Aquí les dice que va a salvar. Hay que esperar a que sea presidente para después decir, ‘No hizo nada.’ No, señor”, dijo, en referencia a aspirantes que, según él, prometen soluciones sin haber ejercido previamente responsabilidades de gobierno.

“Pero, cuántos presidentes han pasado en eso y han dicho lo mismo y lo mismo”, le dijo el hombre, a lo que Fajardo le respondió: “Usted está hablando de los otros, de los que los engañaron, no de mí y por eso cuando yo vengo con un camino recorrido y he gobernado, y he trabajado y por eso me puedo parar aquí con usted y hablar de estas cosas”, manifestó.

Finalmente, defendió su decisión de competir nuevamente en la contienda presidencial: “Y es la tercera. ¿Y qué pasa? Estoy haciendo algo mal porque me vuelvo a presentar otra vez. No, señor”.