“Sí habría pelea”: Daniel Coronell sobre posible segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo tras encuesta de Invamer

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y candidato presidencial de la izquierda; y Sergio Fajardo, candidato presidencial de centro. (Foto: Creada imágenes de archivo)

Una nueva encuesta de Invamer, revelada este 25 de febrero de 2026 y que fue realizada para Noticias Caracol y Blu Radio, volvió a mover el tablero electoral y presentó lo que pasaría si se enfrentan en segunda vuelta Iván Cepeda y Sergio Fajardo. En ese escenario el periodista Daniel Coronell publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que si Fajardo llegara a segunda vuelta “sí habría pelea”.

Según la medición, realizada entre el 11 y el 22 de febrero en 147 municipios del país, con margen de error de cerca del 1,93 % y nivel de confianza del 95 %, el senador Iván Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con 37,1 %. Le siguen Abelardo De La Espriella con 18,9 %, Claudia López con 11,7 %, Paloma Valencia con 10,0 % y Sergio Fajardo con 6,6 %.

Coronell aseguró que en segunda vuelta habría pelea entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo

La encuesta evaluó los eventuales enfrentamientos que se podrían presentar en segunda vuelta y proyectó un hipotético escenario entre Cepeda y Fajardo, en donde el senador obtendría 53,9 % frente a 42,8 % del exgobernador de Antioquia. La diferencia supera el margen de error informado por la firma.

En otro escenario, entre Fajardo y Abelardo de la Espriella, la contienda aparece mucho más cerrada: 47,1 % frente a 46,4 %, respectivamente, lo que configura un empate técnico dentro del margen de error.

Tras conocerse los resultados, Daniel Coronell publicó en su cuenta en X: “Si fuera @sergio_fajardo quien pasara a segunda vuelta sí habría pelea. Estarían empatados dentro del margen de error de la encuesta @invamer para @CaracolTV”.

La publicación incluye la imagen con los resultados comparativos de cómo fue la medición en noviembre y la actual de febrero. En la primera la diferencia entre Cepeda tendría el 48,9 % y Fajardo el 46, 4 % con un voto en blanco del 4,8 %.

Ahora, a tres meses de la primera vuelta presidencial, las encuestas siguen mostrando un liderazgo consolidado de Cepeda en intención de voto. Sin embargo, los escenarios de segunda vuelta revelan dinámicas distintas y abren espacio a eventuales reacomodos políticos.

Como ocurre con toda encuesta, los resultados reflejan una fotografía del momento y no constituyen una predicción definitiva del resultado electoral.