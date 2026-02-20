Sergio Fajardo le pidió a 30 colombianos que lo incluyeran en los grupos de WhatsApp de sus familias, ¿usted lo haría?

Sergio Fajardo, candidato presidencial, le pidió a 30 colombianos que lo dejaran ser parte de los grupos de WhatsApp de sus familias. Aseguró que es el mejor espacio para poder resolver dudas e interactuar con los colombianos.

El candidato publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, para dejar un link en el que los primeros 30 colombianos que estén dispuestos a incluirlo en sus grupos familiares, lo puedan hacer.

Fajardo espera que 30 colombianos lo incluyan en los grupos de sus familias

Esta es la tercera vez que Sergio Fajardo se lanza a la presidencia, en la más reciente entrevista con PUBLIMETRO dijo: “He asumido la responsabilidad política en cada una de mis actuaciones. Soy una persona coherente y consistente por un camino. En el 2018 estuve a punto de ser presidente; por 200.000 votos no pasé a la segunda vuelta. Voté en blanco y expliqué por qué“.

Sobre lo que pasó en el 2022 dijo que “hicimos política, voté en blanco y expliqué por qué. Fue una mala elección, una mala política con errores. La vida continúa y de los errores aprendemos. Colombia ya vio el gobierno del presidente Duque, para mí mal gobierno. Y está viendo el presidente Petro, mal gobierno. Viene el gobierno de nosotros. Colombia ya ha visto la película: dos capítulos, y falta este. Los dos anteriores han sido un fracaso. Colombia no se va a devolver ni se va a quedar donde estamos. Por eso la expresión de mi campaña es Adelante“.

Recientemente Roy Barreras habló de Fajardo y aseguró que lo tenía contemplado como ministro de Educación, en un eventual escenario en el que fuera elegido como presidente.

“Como él abandonó el centro, pero es un hombre tan valioso, creo que no habría mejor ministro de educación en Colombia que es Sergio Fajardo y sería un lujo tenerlo en el gabinete“, dijo Barreras.

Fajardo de inmediato respondió diciendo: “No está ni tibio”.

