“No está ni tibio”: Fajardo le respondió a Roy Barreras quien lo contemplaba como ministro de Educación si ganaba la presidencia

Sergio Fajardo, candidato presidencial, reaccionó ante a posibilidad que puso sobre la mesa Roy Barreras, que en una entrevista aseguró que estaría dispuesto a proponerle ser su ministro de Educación, en un eventual panorama en el que fuese elegido presidente en las próximas elecciones de mayo de 2026.

En la entrevista con Brava News, Roy se lanzó a decir los nombres de quienes consideraba que harían parte de ese gabinete y de los que podrían ser parte de la construcción del Plan de Desarrollo.

Fajardo le dio la espalda a Roy Barreras con la idea de ponerlo como ministro de Educación de su posible gobierno

“Voy a anunciar los primeros dos nombres de ese gabinete y de construcción de un Plan de Desarrollo que evalúe y tenga en cuenta las regiones de Colombia a la actual ministra de Ambiente Irene Vélez. No sé si en ese cargo, pero la quiero en el gabinete”, dijo primero Barreras.

Pero luego se refirió a Fajardo diciendo: “Como él abandonó el centro, pero es un hombre tan valioso, creo que no habría mejor ministro de educación en Colombia que es Sergio Fajardo y sería un lujo tenerlo en el gabinete“.

Barreras terminó diciendo que “esperaría que personas de ese de ese nivel depongan sus egos y sus aspiraciones personales y nos ayuden a hacer un gabinete que una a Colombia".

A través de su cuenta de X, el candidato respondió de manera tajante sobre la posibilidad de ser parte de un eventual gabinete: “No está ni tibio”.

La respuesta de Fajardo generó reacciones de los usuarios de internet que dijeron: “No te preocupes, Sergio. En coherencia térmica sigues siendo referente nacional. Jajaja TIBIAZO!”, “Tibio está usted, señor @sergio_fajardo siempre lo ha sido" y “Fajardo es el verdadero outsider. Todos quieren con él y no van a poder robarle su coherencia”.