Caso Kevin Acosta: Liga de Hemofílicos afirma que hace más de 20 años no moría un paciente por falta de medicamentos

La polémica desatada por la muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que sufría de hemofilia (enfermedad huérfana que dificulta la coagulación de la sangre) y falleció por la falta de un medicamento, ha llevado a diferentes sectores a pronunciarse sobre el caso del joven oriundo de Huila.

La lamentable situación se dio después de que el niño se cayera montando bicicleta y no recibiera desde varias semanas atrás un medicamento vital para su tratamiento por parte de la Nueva EPS, y ha saltado al debate público por la crisis que enfrenta actualmente el sistema de salud.

A lo anterior se suman las controversiales declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermmo Alfonso Jaramillo, quienes dijeron que el menor no debió montar en bicicleta para evitar accidentes, generando todo tipo de reacciones y críticas.

“La prevención en hemofilia es tener el medicamento, no encerrar al niño”

El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, afirmó ante el medio Blu Radio que la muerte estuvo relacionado con la falta de ese tratamiento llamado emicizumab. Dicho medicamente se aplica de forma subcutánea cada 15 días o cada mes permite que la coagulación de la sangre se acerque a niveles normales, explicó el doctor, agregando:“La prevención en hemofilia es tener el medicamento, no encerrar al niño en la casa”.

Durante la entrevista, el ñrofeisonal dio un dato clave que deja ver la gravedad de la falta de medicamentos para personas que sufren este tipo de enfermedades: “Desde hace más de 20 años no habíamos tenido ninguna muerte específicamente por falta de medicamentos”.

Robledo explicó que esto se logró gracias a años de trabajo para garantizar la inclusión y suministro regular de los factores de coagulación, pero la situación actual levanta alarmas frente a este proceso: “Más o menos de la Nueva EPS pueden ser unos 40 pacientes que no han recibido el medicamento desde diciembre”, indicó, y agregó que hay al menos 50 pacientes más que podrían pasar por lo mismo, incluso algunos hospitalizados en UCI porque empezaron a sangrar sin tener el medicamento.