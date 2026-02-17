Madre de Kevin Acosta, niño hemofílico que falleció por falta de medicamentos, respondió a Petro: “Él juzga sin saber”

Catherine Pico desmiente a Petro y denuncia que su hijo Kevin murió por falta de medicamento tras fallas de EPS y retrasos del sistema de salud.

Catherine Pico, madre de Kevin Acosta, el niño hemofílico fallecido recientemente, rechazó de manera contundente las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del Ministerio de Salud, quienes atribuyeron el deceso principalmente a un accidente en bicicleta y sugirieron falta de conocimiento materno sobre la enfermedad.

(También puede leer: ¿Madruga o trasnocha? La ruta M86 de TransMilenio modificó su apertura y cierre: consulte los detalles aquí)

En declaraciones entregadas a Mañanas Blu, Pico aclaró que la causa real del fallecimiento no fue el golpe, sino la interrupción sistemática del medicamento vital para la coagulación del menor, el cual dejó de recibir desde finales de 2023 por terminación de convenios entre la EPS y los operadores logísticos.

La barrera administrativa que cobró una vida

Según el relato de la madre a la cadena radial, la crisis de salud de Kevin se originó mucho antes del accidente. El 31 de diciembre se le notificó que el contrato con la IPS Medicarte había finalizado. Posteriormente, aunque fue remitido a una nueva entidad, el convenio también se rompió en enero. La madre denunció que, luego de múltiples visitas a sedes en Charalá, Neiva y Pitalito, la respuesta administrativa fue siempre la misma: “toca esperar nuevo contrato”.

La situación se tornó crítica luego de la caída. Catherine Pico explicó que, al llegar al centro médico en Pitalito, el menor permaneció 24 horas sin el medicamento específico y solo recibió oxígeno, a pesar de haber ingresado estable. La autorización de traslado a Bogotá, necesaria por la complejidad del caso, fue dilatada bajo el argumento de inexistencia de camas y falta de aval de la EPS. Cuando finalmente se aprobó la remisión, el estado de salud de Kevin ya era irreversible.

Frente a los cuestionamientos del Gobierno Nacional sobre permitir que un niño con hemofilia montara en bicicleta, Catherine Pico defendió el derecho de su hijo al libre desarrollo de la personalidad. “Yo no lo podía tener atado a una cadena o bajo llave”, sentenció durante el programa matutino.

Para sustentar su posición, la madre citó casos de deportistas de alto rendimiento, incluidos ciclistas que participan en el Tour de Francia con esta misma condición, quienes logran competir gracias a un tratamiento farmacológico oportuno y constante, algo que le fue negado a su hijo. “El niño no murió por una caída, sino por falta de un medicamento”, reiteró, exigiendo que las entidades no utilicen el accidente como excusa para evadir la responsabilidad estatal y de las aseguradoras. Cabe destacar que el fármaco requerido tiene un costo comercial aproximado de 35 millones de pesos, una cifra inalcanzable para una familia de bajos recursos, como lo mencionó la madre.

Respuesta a la supuesta falta de educación materna

El presidente Petro insinuó en su alocución que las madres “no nacen aprendidas” y requieren educación sobre el manejo de la enfermedad. Pico respondió a esta afirmación señalando que la hemofilia es una condición presente en su historial familiar, afectando a hermanos y primos, por lo que posee pleno conocimiento de los cuidados requeridos.

“En este momento, él solo está juzgando sin saber...prácticamente no sabe ni qué fue lo que dijo anoche. Es decir, dijo lo que dijo, pero nunca fue consciente de lo que realmente estaba diciendo”, afirmó la madre refiriéndose al mandatario, subrayando que la negligencia no provino del hogar, sino del sistema de salud.

Actualmente, otros familiares de Pico, incluido un primo de un año, se encuentran en lista de espera para recibir el mismo medicamento, enfrentando el riesgo de repetir la historia por las barreras de acceso administrativo.