Supersalud anuncia acciones tras muerte de Kevin, el niño con hemofilia que estaba afiliado a la Nueva EPS

El caso de Kevin Arley Acosta, el niño de siete años que estaba afiliado a la Nueva EPS, padecía hemofilia y falleció en un accidente de bicicleta debido a que no había tenido acceso oportuno a sus medicamentos. Tras estos hechos, la Superintendencia de Salud anunció acciones de inspección y vigilancia para esclarecer lo ocurrido con su caso.

“Este lamentable hecho pone de relieve los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia, y de la importancia del autocuidado requerido en estos casos. Según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses”, relató la Superintendencia de Salud en un comunicado publicado en la tarde de este miércoles 18 de febrero.

Así mismo, la entidad recordó que la Nueva EPS era la encargada de garantizar la atención del menor de edad.

En ese sentido, informaron que iniciaron una auditoría enfocada únicamente en el proceso de atención de Kevin, las barreras administrativas que enfrentó en su atención y en la entrega de sus medicamentos por parte de la Nueva EPS y el prestador del servicio de salud.

También se conoció que analizarán el cumplimento de los protocolos, las autorizaciones y el suministro del tratamiento para la atención de la hemofilia que padecía Kevin.

Supersalud señaló que podría haber sanciones si hallan irregularidades

La Supersalud señaló que la indagación permitirá verificar si hubo omisiones en las normas vigentes del sistema de salud frente a la entrega oportuna de medicamentos y la atención de pacientes que sufren de enfermedades huérfanas.

“Es preciso señalar al respecto que, cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley a que hubiere lugar a los responsables de la prestación del servicio de salud para la garantía primordial de los derechos de los usuarios”, concluyó la Supersalud.