Benedetti aseguró que el presidente Petro no fue “indolente” en caso de Kevin, el niño que murió por hemofilia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a las controvertidas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro frente a la muerte de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que padecía de hemofilia.

El menor de edad, afiliado a la Nueva EPS que fue intervenida por el Gobierno Nacional, falleció después de sufrir un accidente en bicicleta. Su salud se complicó gravemente debido a que no había tenido acceso oportuno a un medicamento clave para tratar su hemofilia. Luego, falleció.

Ante estos hechos, el presidente Petro centró su atención en el accidente y no en el medicamento que le faltó a Kevin. “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención. Si el médico o el sistema de salud no enseñan, pues las mamás no salen aprendidas", aseguró el primer mandatario.

El comentario generó una fuerte ola de críticas por parte de pacientes, asociaciones médicas y expertos en salud, que señalaron que el fallo estuvo en la falta de entrega de medicamentos por parte de la EPS.

Pues bien, el ministro Benedetti defendió al presidente y sostuvo que su intención no fue culpar a la familia de lo ocurrido.

“No me parece indolente, porque el presidente lo que estaba buscando eran las causas y unos responsables. De pronto alguien puede dar una interpretación, no de buena fe, en contra de la apreciación que hizo. Pero tengo que decir que se están haciendo unas investigaciones para dar con los responsables de lo que sucedió”, aseguró Benedetti en una intervención frente a varios medios de comunicación.

Supersalud se pronunció sobre el caso de Kevin

Las declaraciones del ministro del Interior se dieron solo unas horas después de que la Superintendencia de Salud diera detalles sobre las acciones que está adelantando frente al caso del niño de 7 años fallecido en Bogotá.

“Según las denuncias públicas, realizadas por la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos,el menor no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente Hemlibra, durante aproximadamente dos meses”, anotó la Supersalud.

Entre tanto, indicó que adelantará acciones de inspección y vigilancia para establecer si hubo irregularidades en la atención y el suministro de medicamentos para el paciente.

“Es preciso señalar al respecto que, cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones administrativas, multas o las medidas correctivas adicionales de ley a que hubiere lugar a los responsables de la prestación del servicio de salud para la garantía primordial de los derechos de los usuarios”, puntualizó la Supersalud.