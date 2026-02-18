Petro volvió a hablar sobre el caso del niño Kevin Acosta: “La madre se negó a que lo operaran”

Desde La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció mientras esperaba el suministro del medicamento Emicizumab, indispensable para tratar la hemofilia, una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre.

Para leer: Expertos en salud le dan palo al presidente Petro por sus declaraciones sobre muerte de niño por falta de un medicamento: “revictimiza y desinforma”

En declaraciones públicas, el mandatario aseguró que el menor sufrió un accidente en bicicleta y que durante el proceso de atención médica se presentaron posibles fallas por parte de la Nueva EPS, entidad encargada de la prestación del servicio de salud. Según Petro, el niño había recibido previamente tratamiento para la hemofilia, financiado por el Gobierno, cuando se encontraba en Pitalito, Huila, pero posteriormente fue trasladado a otro departamento, lo que habría generado problemas en la continuidad de su atención.

Caso Kevin Acosta: Petro habla de fallas en la Nueva EPS y decisión clave de la madre

“No quiero profundizar, aún falta la autopsia y no se puede hablar oficialmente sin ese resultado. Hubo un accidente en bicicleta, hubo un periodo de tratamiento de hemofilia con un medicamento que se entregó en Pitalito y el Gobierno lo pagó. El niño tuvo que irse a Santander y en ese cambio parece haber una incompetencia de la Nueva EPS, pero se resuelve una vez vuelve a Pitalito”, explicó el presidente.

Petro también afirmó que, tras el accidente, el menor fue atendido inicialmente en el hospital local de Palestina, Huila, y luego remitido al hospital de segundo nivel de Pitalito, donde se le practicó una tomografía que evidenció fracturas y hematomas. Sin embargo, según el jefe de Estado, la situación se complicó cuando la madre del menor habría rechazado una intervención quirúrgica.

“Se le informa a la madre que hay que intervenir quirúrgicamente y se le explican los riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Hay un informe firmado del rechazo y prefiere seguir con el tratamiento clínico”, señaló Petro, aclarando que no podía determinar si la decisión fue correcta o no.

El mandatario también rechazó las acusaciones que responsabilizan al Gobierno por la muerte del menor, y aseguró que no hubo mentiras en la versión oficial que indicaba que el niño había sufrido un accidente. No obstante, el caso ha generado una fuerte polémica nacional, especialmente después de que la madre del menor, Catherine Pico, denunciara públicamente que su hijo pasó dos meses sin recibir el Emicizumab, medicamento que debía ser suministrado cada 28 días.

Según la familia, la Nueva EPS, que actualmente se encuentra intervenida por el Gobierno debido a problemas financieros y fallas en el servicio, terminó un convenio con Medicarte, entidad que antes entregaba el medicamento, y firmó un nuevo contrato con Integración Solux, que nunca realizó el suministro.

Tras la caída en bicicleta, Kevin fue hospitalizado en Pitalito y luego trasladado a una clínica en Bogotá, donde finalmente falleció el pasado viernes. El caso conmovió al país y abrió un debate sobre la crisis del sistema de salud y las dificultades para acceder a tratamientos oportunos.

Las declaraciones de Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron reacciones de diversos sectores médicos. El Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá afirmó que la evidencia científica demuestra que la principal forma de prevención en pacientes con hemofilia es garantizar el suministro del medicamento, y que la actividad física no está prohibida, sino incluso recomendada.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que Kevin fue “una víctima más de las fallas en la disponibilidad y acceso a medicamentos en Colombia”, y advirtió que los conflictos políticos alrededor de la reforma a la salud no pueden convertirse en una excusa para poner en riesgo la vida de los pacientes.

Mientras avanzan las investigaciones y se esperan los resultados de la autopsia, el caso de Kevin Acosta continúa siendo un símbolo de las fallas estructurales del sistema de salud colombiano y de la urgente necesidad de garantizar tratamientos oportunos para niños con enfermedades crónicas.