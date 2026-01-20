Petro planearía liquidar las EPS que tiene intervenidas por las deudas que no han podido pagar

El presidente Gustavo Petro durante el último consejo de ministros, de este lunes 19 de enero, habría dejado sobre la mesa que planearía liquidar las EPS que tiene intervenidas en su gobierno. La decisión estaría enmarcada en la decisión que tomó el Consejo de Estado que autorizó el uso de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir las deudas de periodos anteriores.

Sin embargo, eso parece que no será suficiente, ya que solo se puede realizar si las deudas no están vencidas ni se pone en riesgo la atención de los pacientes.

Petro decidiría liquidar las EPS que tiene intervenidas por las deudas que no han podido pagar

El Ministerio de Salud pretendía usar estos recursos como si fueran parte del presupuesto de la Nación por lo que la Sala indicó que no.

Las EPS que están intervenidas por el Gobierno concentran una gran parte de la deuda que tiene en crisis el sistema de salud en Colombia.

Ante la situación, el presidente aseguró que lo mejor para el país es liquidar las EPS, porque considerara que el sistema de aseguramiento financiero en salud ha sido un fracaso. Además, dijo que los indicadores del sistema no han mejorado desde hace más de una década.

“Las deudas pasadas van aumentando, es lo que llamamos una deuda insostenible, pagar con deuda la deuda pasada. Si la taza de interés de esta deuda es más alta, entonces cada vez sale más caro, más caro. Las EPS no las liquidamos nosotros, como sí hicieron los gobiernos pasados para que pagaran la deuda pasada, porque la liquidación impide pagar las deudas. Con ese fallo no queda otro camino que liquidar las EPS”, dijo el presidente.

Petro fue enfático al asegurar es las deudas acumuladas por las EPS son insostenibles, porque estas entidades utilizan los recursos actuales que son para la atención de los pacientes en cubrir obligaciones morosas del pasado, lo cual califica como una estafa al Estado.