MOE: 38 municipios en Antioquia están en riesgo de fraude electoral para las próximas elecciones al Senado y la Cámara

La Misión de Observación Electoral, MOE, advirtió que Antioquia enfrenta un escenario crítico de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Según su más reciente informe de mapas y factores de riesgo electoral, el departamento presenta una unión preocupante entre violencia política, posibles irregularidades en los comicios y presión de economías ilegales y actores armados, condiciones que podrían afectar la participación ciudadana y la transparencia democrática.

El análisis consolida variables de violencia y fraude, y evidencia que en 37 municipios de Antioquia, es decir el 29,6 por ciento del total, hay algún nivel de riesgo electoral. De estos, 18 están en riesgo extremo, 14 en riesgo alto y cinco en riesgo medio.+

También le puede interesar: Gobernador de Antioquia sacó pecho y aseguró que gracias al pago de los impuestos se adelantarán 23 proyectos en el departamento

Alerta por fraude electoral en Antioquia para las elecciones al Senado y la Cámara

Las subregiones más afectadas son Norte, Occidente, Bajo Cauca, Suroeste y Nordeste, territorios que históricamente han enfrentado disputas por control territorial y economías ilícitas.

A diciembre de 2025, 49 municipios, equivalentes al 39,2 por ciento del departamento, registraban riesgo por violencia política y social. Las mayores alertas se concentran en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Occidente.

Lea también: EPM invertirá 950 millones de pesos en familias guardabosques para proteger el ecosistema eléctrico de Antioquia

El informe señala que la presencia y expansión de estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC han intensificado fenómenos como desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad. Estas dinámicas afectan directamente el libre ejercicio del voto y generan escenarios de intimidación y control social.

Según el mapa de riesgos, las AGC o EGC tienen presencia en 66 municipios, el ELN en 33 y el Estado Mayor de Bloques y Frentes en 19, lo que configura un panorama de alta complejidad en varias zonas rurales.

Vale la pena leer: “Fueron cuatro días de lluvia que no paró”: Emergencia deja graves afectaciones en Necoclí y mantiene incomunicado a San Juan de Urabá

Alertas por posible fraude electoral

En materia de riesgo por fraude para las elecciones legislativas, el informe advierte que 38 municipios, el 30,4 %, presentan riesgo en Senado, mientras que 50 municipios, el 40 %, registran riesgo en Cámara.

Los factores que más inciden incluyen bajas tasas de participación, variaciones atípicas en la votación, altos niveles de dominio electoral, votos nulos y tarjetones no marcados. Nuevamente, Norte, Occidente, Suroeste y Nordeste concentran los niveles más altos de alerta.

Otras noticias: Gobernador de Antioquia publicó foto de alias Calarcá para que Estados Unidos lo reconozca al ser quien derribó el helicóptero de su propiedad

Circunscripciones de paz bajo máxima alerta

En la Circunscripción Transitoria Especial de Paz CITREP 3, correspondiente al Bajo Cauca, 11 municipios presentan riesgo extremo, lo que equivale al 92,3 % del territorio. En la CITREP 16, en Urabá, Turbo y Dabeiba concentran el nivel más alto de riesgo.

Estas zonas son estratégicas por su ubicación en corredores de movilidad y economías ilegales, lo que incrementa la presión sobre el electorado y la institucionalidad.

Para la MOE, Antioquia se mantiene como uno de los principales epicentros de conflictividad en 2025 y 2026. La combinación entre violencia armada, intereses políticos regionales y presiones sobre el electorado crea un entorno adverso para el ejercicio democrático.

La organización hizo un llamado a autoridades nacionales, departamentales y municipales para reforzar la presencia integral del Estado en municipios con riesgo extremo, articular a la Fuerza Pública y al Ministerio Público, fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, proteger a liderazgos sociales y políticos amenazados, vigilar la financiación de campañas y reforzar la pedagogía electoral.

El informe deja claro que, a poco más de un año de las elecciones de 2026, el mapa electoral de Antioquia no solo dibuja riesgos estadísticos, sino un desafío estructural para garantizar que el voto sea libre, seguro y transparente.