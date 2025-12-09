De las redes al poder: así quedaron las listas de influencers que sueñan con llegar a la política colombiana

El fenómeno de los influencers en la política se consolida, con al menos cinco colectividades integrando figuras de redes sociales a sus listas para el Senado y la Cámara de Representantes en las próximas elecciones.

El panorama electoral con miras a las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026 ha oficializado una tendencia creciente: la participación activa de creadores de contenido digital en las listas de candidatos.

(Lea también: Salario mínimo: estas son las propuestas de empresarios y trabajadores para el aumento de 2026)

El periodo de inscripción, que finalizó el pasado lunes 8 de diciembre, registró la postulación de 3.231 candidatos en un total de 527 listas, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De ellos, 1.124 aspiran al Senado y 2.107 a la Cámara de Representantes.

Este movimiento, descrito por el analista político Robert Valencia como parte de la “teoría de la sociedad del espectáculo”, busca capitalizar la popularidad y el carisma de figuras digitales para movilizar apoyo electoral, una táctica que se ha reforzado desde los comicios de 2022.

Precedentes de este suceso

El hito más notable ocurrió en 2022 con la elección de Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como “Jota Pe Hernández”, quien, con 189.291 votos, se convirtió en el senador más votado de la Alianza Verde (coalición Centro Esperanza). Su éxito sentó un precedente que se replicó en las elecciones regionales de 2023, llevando a influencers como Daniel Briceño (Centro Democrático) y otros perfiles mediáticos, como Julián Forero (‘Fuchi’) y Ángelo Schiavenato, a ocupar escaños en el Concejo de Bogotá.

Para 2026, al menos cinco partidos y coaliciones han incorporado figuras de redes sociales en sus aspiraciones al Congreso: el Pacto Histórico, el Partido Liberal, Cambio Radical, la coalición Ahora Colombia y el Frente Amplio Unitario.

Perfiles en las principales listas

Pacto Histórico y Frente Amplio

La coalición de gobierno y partidos afines ha manifestado un interés notable en esta estrategia. Figuras que se destacaron en la consulta interna del Pacto Histórico el 26 de octubre incluyen:

Walter ‘Wally’ Rodríguez (Senado): Youtuber con más de 539.000 suscriptores y exconductor de un programa de RTVC, celebró contratos con el Sistema de Medios Públicos en 2024 y 2025. Obtuvo 137.821 votos en la consulta interna.

Laura ‘Lalis’ Beltrán Palomares (Cámara de Representantes por Bogotá): Periodista y creadora de contenido con 185.000 suscriptores en YouTube. A pesar de ser contratista de la Cancillería, obtuvo 26.718 votos en la consulta interna.

Hernán Muriel (Cámara de Representantes por Antioquia): Creador del canal “Cofradia Para El Cambio” con más de 148.000 suscriptores, fue el más votado de su lista en la consulta, con 41.551 sufragios.

‘Alejo’ Vergel (Senado, Frente Amplio Unitario): Abogado y “comentarista político” con más de 536.000 suscriptores en YouTube, se ubica en el puesto 5 de la lista.

También figuran en la lista del Pacto Histórico la periodista e influencer Amaranta Hank (Senado) y David Porras (Cámara).

Otras colectividades:

La estrategia se extiende a otros sectores políticos, incluyendo el Partido Liberal, el cual lidera la lista a la Cámara por Bogotá con la chef de reconocimiento internacional Leonor Espinosa (Premio a la mejor chef femenina del mundo en 2022). También incluye en su lista al Senado al activista Bitter Yeison (‘Señor Biter’), con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok.

Por el lado de Cambio Radical, se encuentra el creador de contenido Andrés Felipe Camargo González, conocido como ‘Felipe Saruma’ (contenido humorístico con millones de seguidores), como candidato a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

En cuanto la coalición Ahora Colombia (Mira, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso) presenta aspirantes como Hannah ‘Miss Melindres’ Escobar y ‘El profe Charles’ Figueroa (fuerte en TikTok promoviendo plataformas académicas), así como el médico Rawdy Reales (‘Dr. Rawdy’), un fenómeno de TikTok con 7,3 millones de seguidores.

Este fenómeno ha movido fibras tanto en la ciudadanía como en entes políticos, cuestionando la veracidad y la capacidad de gobernanza de estas figuras públicas. Para el consultor Felipe Sánchez, esta táctica se basa en que “los influencers, por su propia naturaleza, atraen gente y, con ese concepto, pueden influir en la opinión pública”, lo que permite a los partidos llegar a sectores específicos.

Esta dinámica, donde “la gente no distingue la realidad de la ficción” enfatizó Valencia, lo que este sugiere que la capacidad de simplificar y masificar mensajes a través de plataformas digitales es ahora un factor determinante en la configuración de las listas políticas.