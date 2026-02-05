“He estado en el psicólogo”, Johanna Fadul tras expulsión de ‘La Casa de los Famosos’ por comentario racista

Johanna Fadul, conocida actriz, desató una fuerte controversia dentro del reality La casa de los famosos Colombia 3 el pasado domingo, primer de febrero. Luego de pronunciarse de forma polémica durante una de las dinámicas del programa, lo que provocó un intenso debate y rechazo de la comunidad negra, para terminar provocando la expulsión de la actriz del programa.

El comentario que encendió la polémica se dio durante la actividad conocida como“posicionamiento” que suele ser los días domingos, previo a la eliminación. En él los participantes deben explicar por qué quieren que otro concursante salga del reality, fue allí que Fadul se posicionó a su compañero Campanita con una frase sobre su “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”, criterio que fue interpretado por muchos como un ataque basado en estereotipos raciales.

Las palabras provocaron inmediata reacción tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron el comentario como racista e inaceptable. Así mismo, varias figuras se refirieron al tema en forma de rechazo, mientras que el esposo y el hermano de Fadul salieron en su defensa.

Johanna Fadul reaparece tras su expulsión

La expulsión de Johanna se dio el día 2 de febrero, pero solo hasta ayer en la noche reapareció por medio de una transmisión en su cuenta de TikTok, donde dio detalles de lo que sucedió tras su salida del reality. Entre ello que ha recibido acompañamiento profesional para el manejo y gestión de sus emociones, pues salió en shock del programa.

Puede leer: Periodista de RCN estalló en contra de Johanna Fadul tras comentario racista, “Cada quien es responsable”

“He estado todos estos días con psicólogo, es algo bueno de parte del canal y la producción, que tenemos un acompañamiento porque básicamente es muy fuerte. Yo creía que era fuerte, que tenía mis sentimientos blindados, pero no es tan así y menos en lugar donde todo se sensibiliza un 100%”, expresó en primer momento.

Para agregar que jamas se imagino que jefe la echara de la casa, por lo que se sintió humillado: “Sentí que me boto con una patada y por la puerta de atrás, les cuento algo muy íntimo y es que ni siquiera la producción sabía que el jefe había tomado esa decisión”. Al salir, todas las emociones que demostró durante el transcurso del día se congelaron y que no pensaba despedirse, pero sus compañeros lo hicieron, pero tampoco recuerda que le dijeron en ese momento.

Finalmente, que no ha podido tener contacto con las redes sociales, ni con la televisión por lo que no tiene conocimiento de todo lo que generó lo ocurrido, esto por decisión del canal para protegerla.