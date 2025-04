Denuncian en redes a funcionario de la Alcaldía de Barranquilla por presunto acoso sexual

A través de las redes sociales una joven de nombre Dani Palacios denunció públicamente a Hansel Gómez, quien sería asesor de comunicaciones y marketing digital, de haberla acosado sexualmente a cambio de una oportunidad laboral con la Alcaldía de Barranquilla.

PUBLICIDAD

“Me persiguió por meses, prometiéndome un contrato a cambio de acostarse conmigo. Esto lo digo porque estoy asustada con las cosas que este tipo me dijo", comenzó diciendo en el hilo publicado", comenzó escribiendo en el hilo que compartió.

También le puede interesar: “Tengo belleza, carisma, dinero, pero no ilegalidad”: curiosa reacción de Aida Victoria Merlano a triunfo judicial

Funcionario de la Alcaldía de Barranquilla señalado de acoso sexual

Según el relato de la mujer, lo conoció por medio de una amiga del gimnasio y que el señalado le pidió su número de contacto porque se interesó en los trabajos que hace su empresa.

"Me escribe en la mañana de guacherna para vernos en el Mall Plaza al mediodía, me dice que si quería ir a la comparsa del alcalde, que él trabajaba con el alcalde y en fin, ese día no pude y tampoco quería salir“, contó.

Aseguró que el sujeto le aseguraba que era una persona muy cercana al mandatario barranquillero y que tenía poder en la administración.

“Él me dice que le mande la razón social de mi empresa, yo se la mando para ver y me cita en un lugar llamado el Bunker, ahí me dice que él es un hombre muy poderoso con ‘manejo’, que me puede dar un contrato con la Alcaldía“, agregó.

PUBLICIDAD

Luego dice que el sujeto le mostró conversaciones con el alcalde para evidenciar su cercanía. “Él me mostraba conversaciones con el alcalde, me dijo que yo lo que necesitaba era un patrocinador que me ayudara a potenciar mi proyecto y que él lo podía ser, hasta ahí ya yo sabía cuáles eran las intenciones de ese man“.

La mujer decidió alejarse y dejar de contestarle llamadas, porque su sexto sentido la alertó y porque también le parecía mayor.

“Me lo encuentro en el parqueadero de mall plaza, me agarra del brazo y me dice que le conteste, yo me voy (...) A las pocas horas me vuelve a escribir: “Revisa tu correo, ya te mandé todo listo para firmar”. Entro al correo y efectivamente había una notificación de un contrato “preaprobado”. Pero noto algo raro: no tiene sellos oficiales, solo un membrete genérico", relató.

Para verificar se contactó directamente con la Secretaría de Educación y le informaron que no había ningún contrato en proceso.

“Ahí confirmé que todo era una farsa. Y ahí empezó el verdadero acoso. Me comienza a llamar y me manda un audio subido de tono diciendo que soy “malagradecida”, y diciendo “cuidado con lo que dices”, ¿a qué le tengo que tener cuidado? Eso me dejó helada, ese man está salido de tono y no le gusta que le digan que no, y no se cual es su rol y porque ofrece contratos y exige que le responda", reveló.