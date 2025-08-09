Exparticipante de La Voz Kids reveló que fue víctima de abuso sexual por varios años

La cuarta temporada de La Voz Kids Colombia llegó en el año 2019 y contó con la participación de un panel de entrenadores muy querido. Los artistas a cargo de guiar a los jóvenes talentos fueron Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra. Durante la temporada, los tres coaches demostraron su experiencia y carisma, buscando a las mejores voces infantiles para sus equipos.

En esa temporada, la ganadora fue Anabelle, del equipo de Andrés Cepeda. No obstante, lo que muchos no sabían es que una de las participantes estaba pasando una lamentable situación de abuso en su hogar. Así lo contó Jaziel, la joven que actualmente tiene 22 años y que pasó por esa temporada del reality, haciendo parte del equipo Yatra.

Este sábado 9 de agosto, la joven llegó a la pantalla en una entrevista en La Red Caracol, donde rompió el silencio y relató que fue una víctima de abuso por parte de su padrastro, desde los 9 hasta los 15 años. El hombre que se escondió tras la religión, siempre hizo creer que era una buena persona, que incluso trabajó de cerca con lo niños y resultó siendo un depredador.

Jaziel contó que los abusos se empezaron a dar cuando tenía 9 años y siempre mientras ella dormía, el hombre irrumpía en su habitación para ir poco a poco abusando sexualmente de ella. En primer momento, al ser tan pequeña la confundía mucho lo que estaba sucediendo por eso cuando le contó a su mamá cree que ella no se tomó el tiempo necesario para escucharla, ya que ella no lograba aceptar que su pareja estuviera haciendo algo tan terrible.

“En ese momento yo no sabía cómo decirle a mi mamá, ella estaba embarazada y podía perder el bebé por mi culpa”, relata en La Red. Esto a pesar de que el hombre le estaba siendo infiel a su madre con una de 16 años, por lo que Jaziel no quería sentirse más culpable por lo que le pudiera pasar su hermano y a su madre. Al no soportar más esta situación, le contó a sus abuelos, quienes fueron los encargados de denunciar al hombre.

Seis años después de conocerse la verdad su padrastro sigue en libertad y en este momento nadie sabe de su paradero “mi padrastro está libre, hoy en día está en España, la justicia en Colombia no ha hecho absolutamente nada”, contó Jaziel para el programa de Caracol.