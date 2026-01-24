Mujer entre lágrimas denunció violento caso de hurto en Bogotá; se fue en contra del alcalde Galán

Bogotá atraviesa actualmente uno de sus desafíos más complejos en materia de seguridad ciudadana, un tema que se ha tomado la agenda pública y las conversaciones diarias de sus habitantes. A pesar de los esfuerzos institucionales y el aumento de la presencia policial en puntos críticos, la percepción de vulnerabilidad en las calles sigue siendo alta debido a fenómenos como el hurto a personas, el fleteo y la extorsión.

Las redes sociales, sin duda, se han convertido en un canal de denuncia frente a aquellas situaciones que suceden en la capital colombiana, buscando así alertar y alcanzar una visibilidad en las autoridades. Uno de los recientes casos se dio por parte de una mujer, quien en medio de lágrimas relató el caso de hurto que vivió haciendo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán:

“Salir en Bogotá es una mi$rd%. Acabamos de llegar del Rafael Uribe Uribe, la gente decía que la inseguridad y la inseguridad, ju#p&t$ alcalde de mi$rd% no ha servido para un c&l% no ha servido con las basuras, mucho menos con las ratas. Veníamos en la patineta por el puente de la 134 y en cinco minutos tres tipos en bicicleta se nos atraviesan con unos cuchillos gigantes. El tipo se hace el que tiene una pistola, le dice a mi esposo que se quede callado, a lo que mi esposo (...) Con un golpe, cogió y lo devolvió, después se viene otro tipo con el cuchillo a clavármelo a mí.

A lo que yo reacciono y, cuando trata de arrebatarme el celular, yo se lo quito y con el mismo celular se lo pongo en la cabeza. Cuando volteo, había tres tipos encima de Luis Eduardo, les pegó con el casco, puños, les dio con todo y no, o sea, o yo no sé, los tipos salen corriendo, porque es la reacción de los nervios, yo empecé a gritar como una demente (...) No hay seguridad en este país".

Seguidamente, la mujer reiteró que los hombres por poco terminan tirando a una joven por el puente con tal de llevarse la bicicleta; sin embargo, a ellos no lograron robarles nada, “Todos los días pasa algo en este país y lo único que vemos es al estúpido del alcalde Galán salir a decir que están reforzando la policía, cuando eso no pasa, ¿Qué pasa si nos matan en ese puente? Nadie se hubiera dado cuenta; esas tres ratas salieron corriendo”.