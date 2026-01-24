Estos son los alcaldes con mayor aprobación de sus ciudades según encuesta Guarumo

En las últimas horas se conocieron los resultados de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, en la que los ciudadanos calificaron la gestión de sus alcaldes en las principales ciudades del país. Federico Gutiérrez de Medellín, Carlos Fernando Galán de Bogotá, Alejando Char de Barranquilla y Alejandro Eder de Cali fueron los mandatarios locales a los que se les midió el desempeño.

El alcalde de Barranquilla resultó con la mayor aprobación ciudadana en el país, con un 88 % de aprobación, dejando una diferencia significativa frente al resto de líderes locales evaluados.

¿Cuál es la aprobación de los alcaldes de las principales ciudades de Colombia?

Según los resultados conocidos por El Tiempo, en el caso el alcalde Carlos Fernando Galán presentó una aprobación de 46,8 % frente a una desaprobación de 46 %.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder fue el que registró la pero aprobación con el 19,9 %, mientras que su desaprobación fue del 66,2 %. En Medellín, Federico Gutiérrez reportó una aprobación de 73,4 % y una desaprobación de 17,3 %.

Char y Gutiérrez se mantienen al tener una buena imagen en sus ciudades, al estar en un segundo mandato. Según el mismo medio, pasados estudios de Guarumo y EcoAnalítica dejarían en evidencia que ambos mandatarios han aumentado su aprobación.

Uno de los análisis que llaman la atención es que además de la favorabilidad que tiene el alcalde de Barranquilla, también es una influencia política, pues el 67,6 % de los encuestados dijo que votaría por el candidato presidencial que sea apoyado por él. De este modo es el líder regional que puede tener una gran movilización para las próximas elecciones en las que se elegirá al nuevo mandatario de los colombianos.