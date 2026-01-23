Identificación biométrica para entrar y salir del barrio Santa Fe tras explosión: cierran indefinidamente la zona

La Policía de Bogotá implementó controles en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, horas después de la explosión de una granada de fragmentación en la noche de este jueves 22 de enero de 2026.

Al respecto las autoridades desplegaron un dispositivo policial equipado con elementos biométricos y tecnológicos que contribuirán a la identificación de personas que ingresan al sector e identificar a ciudadanos requeridos por las autoridades judiciales.

Lea también: Se conocen detalles del ataque con granada a establecimiento nocturno que dejó un muerto y 14 heridos en Bogotá

Con el fin de prevenir cualquier hecho que afecte la seguridad, se realizó un cierre preventivo en la zona de tolerancia de este punto de la localidad de Los Mártires. El Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía de Bogotá, se pronunció respecto a este cierre:

“Este cierre, este control que vamos a ejercer es hasta nueva orden. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán tomó la decisión. La Policía Nacional coloca toda su capacidad, sus dispositivos. La intención es identificar plenamente las personas que vienen. Vamos a tener lectores biométricos con nuestras PDA para identificar las personas y así mismo también vamos a conocer quién entra y quién sale de esta jurisdicción”.

El general concluyó diciendo que lo fundamental en este momento es tener un contexto realista de las personas que frecuentan los bares del sector:

“Nosotros lo que vamos a hacer es identificar todas las personas que vienen a esta zona, porque también queremos tener un contexto real de las personas que visitan estos bares”.

Se trató, en general, de un esfuerzo articulado de personal de diferentes especialidades: inteligencia, investigación criminal, policía comunitaria, el Gaula de la Policía, entre otros. Estas instancias tendrán la tarea de identificar a las personas que ingresan y salen de esta zona, realizando actividades de prevención y control, registro a personas y solicitud de antecedentes.