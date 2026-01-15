Revelan el cartel de los más buscados en Bogotá por robos millonarios, atracos violentos y homicidios recientes

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad presentaron oficialmente el cartel de los cinco delincuentes más buscados por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado en la capital. Se trata de los integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Egolios’, señalados de perpetrar al menos seis atracos a vehículos de valores, cuyo botín conjunto asciende a los 35.000 millones de pesos colombianos.

El rastro de esta organización no solo es económico; las autoridades los vinculan directamente con dos crímenes resonados: el homicidio de un agente de la Policía en 2019, en la localidad de Ciudad Bolívar, y el asesinato del escolta de un esmeraldero en el barrio Siete de Agosto durante el año 2024.

La fachada oficial: falsos policías tras el botín de los esmeralderos

El brazo operativo de ‘Los Egolios’ se fundamentaba en el engaño. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, la banda suplantaba a la autoridad utilizando uniformes privativos de la Policía Nacional y motocicletas adecuadas para simular patrullas oficiales. Bajo esta modalidad, interceptaban a comerciantes de San Andresito de San José, esmeralderos y camiones de valores en localidades como Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

La investigación, que se extendió por más de un año, incluyó interceptaciones de comunicaciones y reconocimientos videográficos que permitieron desglosar los roles de los cinco sujetos que hoy son prioridades para la justicia.

Roles definidos: de la inteligencia de ‘Pinto’ a la logística de ‘La Mona’

La jerarquía de la banda era estricta. De acuerdo con la información oficial, el organigrama está encabezado por:

Alias ‘Pinto’ (Cabecilla): Cerebro de la banda. Planeaba los golpes, perfilaba a las víctimas y conseguía el armamento y los vehículos.

Cerebro de la banda. Planeaba los golpes, perfilaba a las víctimas y conseguía el armamento y los vehículos. Alias ‘La Mona’: Pieza clave en la suplantación. Se encargaba de caracterizarse como policía y de transformar la estética de las motocicletas para los operativos falsos.

Pieza clave en la suplantación. Se encargaba de caracterizarse como policía y de transformar la estética de las motocicletas para los operativos falsos. Alias ‘Michael’: Encargado de la recolección. Su función era asegurar el dinero o los elementos de valor en el lugar del atraco para trasladarlos a puntos de acopio.

Encargado de la recolección. Su función era asegurar el dinero o los elementos de valor en el lugar del atraco para trasladarlos a puntos de acopio. Alias ‘Dany’ y alias ‘Gato’: Transportadores que garantizaban la huida del grupo en vehículos particulares tras cometer los delitos.

Un golpe previo que desmanteló su refugio

Aunque el cartel busca capturar a los rostros más visibles, la ofensiva contra esta red ya había dado frutos en septiembre de 2025. En ese mes, las autoridades lograron detener a cuatro presuntos integrantes que se ocultaban en los municipios de La Dorada (Caldas), Génova (Quindío) y Landázuri (Santander).

Estos sujetos enfrentan cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. No obstante, la publicación de este nuevo cartel busca cerrar el cerco sobre los remanentes de la organización que siguen libres y representan una amenaza para el sector comercio.

Para facilitar la captura de estos individuos, la Policía Nacional habilitó la línea segura 3058143837, la línea de emergencia 123 y el correo institucional mebog-sijin@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva a quienes entreguen datos que permitan su judicialización.