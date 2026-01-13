Con falsos uniformes de una empresa de servicios públicos, delincuentes robaban cajas de comunicaciones

Captura de tres ladrones que se hacían pasar por técnicos de telecomunicaciones.

En las últimas horas, uniformados de la Estación de Policía Rafael Uribe lograron la captura de tres hombres por el delito de hurto, quienes presuntamente utilizaban falsos uniformes de una empresa de telecomunicaciones para cometer sus acciones delictivas.

Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, mientras los policías realizaban labores de patrullaje preventivo. Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad, se tuvo conocimiento de un vehículo en el que varias personas realizaban actividades sospechosas. De inmediato, los uniformados se desplazaron hasta el lugar, logrando ubicar y detener el automotor señalado.

Durante el procedimiento de registro al vehículo, se encontraron uniformes de una empresa de telecomunicaciones y tres cajas de comunicaciones, las cuales habían sido hurtadas y están avaluadas en más de 20 millones de pesos.

Es importante señalar que los capturados, de nacionalidad extranjera, presentan antecedentes judiciales por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, lo que refuerza el trabajo investigativo y preventivo de las autoridades.

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente.