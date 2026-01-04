Hijos de Juan Manuel Santos salieron en defensa de su padre tras fuertes palabras Tomás Uribe

Luego de la intervención militar estadounidense en Venezuela y por ende, la captura de Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en Estados Unidos, han sido varias las declaraciones que han salido detrás de esta tema y quien ha sido blanco de fuertes críticas ha sido, precisamente, Gustavo Petro, sin embargo, pasados mandatarios tampoco se quedan atrás siendo este el caso de Juan Manuel Santos, donde sus hijos no dudaron en salir en su defensa.

Tras lo ocurrido en Venezuela, varios políticos se refirieron a este tema, así como también otros usuarios. Uno de ellos compartió una imagen de Juan Manuel Santos en la que añadió: “Jamás olviden que este sujeto validó el régimen chavista llamándolos ‘su nuevo mejor amigo’, es tan culpable como Gustavo Petro”.

Mencionadas declaraciones tampoco pasaron de largo por el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe, quien compartió el mencionado post agregando: “La narco dictadura tuve una década más de vida gracias a la legitimación que le dio Juan Manuel Santos, quien además cambió la política antidrogas de Colombia y canceló la erradicación aérea. Él es responsable”.

Ante las declaraciones de Tomás Uribe, el hijo mayor de Juan Manuel Santos, Martín Santos, tampoco guardó silencio y salió en defensa de su padre, respondiéndole de manera contundente al hijo de Álvaro Uribe: “Imagínense uno madrugar un domingo y lo primero es coger el celular para mentir y destilar odio. Pobre alma”.

Sin embargo, el hijo menor de Juan Manuel Santos tampoco pasó de largo esta situación y también le respondió a Tomás un primer tweet en el que también vinculó al Nobel de Paz, “Qué viva Trump y que vivan los Estados Unidos de América. Faltan Cepeda, Petro y Santos, los socios colombianos de Maduro, los responsables del auge en producción de cocaína”. Declaraciones que fueron respondidas por Esteban Santos: “Usted solo destila odio, resentimiento y amargura. Hasta lástima me da. Ojalá algún día pueda encontrar paz y tranquilidad. Por su bien y el de su familia, un abrazo”.

Como era de esperarse, la serie de declaraciones no faltaron tanto en contra como a favor tanto de los hijos de Juan Manuel Santos como el de Uribe Vélez, pues esta no sería la primera vez que existe intercambio de mensajes de este tipo entre ellos.