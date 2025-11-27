Tomás Uribe lamentó la salida de una periodista de La W Radio en vez de Daniel Coronell

El remezón de varios periodistas de las cadenas radiales Caracol y La W, ha generado todo tipo de comentarios debido al impacto que generó en la opinión pública. Entre los comunicadores sociales que fueron comunicados que no continuarán, está la directora de fin de semana de La W, Paula Bolívar.

La profesional se ha dado a conocer por su fuerte crítica al Gobierno Nacional que preside el presidente Gustavo Petro. Al respecto el hijo del exmandatario Álvaro Uribe, Tomás Uribe, se refirió a la salida de la periodista, lamentándolo pero también dejando fuertes palabras hacia Daniel Coronell, reconocido comunicador social.

“Para ahorrar, tuvieron que despedir a Paula Bolívar y a seis más. Se hubieran ahorrado lo mismo con lo que le pagan al neo flaco, cara de rana, contratista y negociante Daniel Coronell por trabajar una hora diaria desde Miami”, escribió el primogénito de Álvaro Uribe.

Es importante señalar que la relación de los Uribe con Daniel Coronell se ha caracterizado por los constantes enfrentamientos, debido a que el periodista ha revelado varios escándalos que ha tenido el expresidente a lo largo de su vida pública.

Reestructuración de Caracol Radio y W Radio

Todo parece indicar que ambas cadenas radiales pertenecientes al mismo grupo llamado Prisa Media, podrían fusionarse, sin embargo no hay un pronunciamiento oficial.

Lo que si es cierto es que para el próximo año, ambos medios se plantean una fuerte apuesta por el video digital como parte de la evolución del modelo de negocio, buscando adaptarse a la migración de las audiencias a nuevas plataformas.

Se ha podido conocer que salieron entre ambas cadenas alrededor de 80 periodistas.