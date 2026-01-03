Gustavo Petro le respondió al hijo de Álvaro Uribe tras mostrar su orgullo por Donald Trump

Tomás Uribe . tomada de las redes sociales. Gustavo Petro - Foto Juan Pablo Pino - Donald Trump - domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon) (Alex Brandon/AP)

Luego de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, la tensión también ha estado en Colombia, teniendo como protagonista a Gustavo Petro, quien ha sido blanco de fuertes críticas por parte de otras figuras de la política e incluso sus familiares, pues recientemente, el mandatario no dudó en responderle al hijo de Álvaro Uribe Vélez.

Le puede gustar: “El próximo eres tú“: Miguel Polo Polo lanzó advertencia a Petro tras captura de Maduro

Fueron varios políticos colombianos, quienes terminaron aplaudiendo las acciones de Donald Trump frente a la situación de Venezuela, debido al régimen de Nicolás Maduro y los años que llevaba. En medio de esta situación también aprovechando para invitar a pensar sobre el futuro de Colombia debido a las próximas elecciones que se avecinan.

Por su parte, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, aprovechó sus redes sociales para demostrar su admiración por el presidente Donald Trump, tras el éxito de su operación para capturar a Nicolás Maduro y por ende, demostrar su descontento con Gustavo Petro y su gobierno: "Que viva Trump y que vivan los Estados Unidos de América. Faltan Cepeda, Petro y Santos, los socios colombianos de Maduro, los responsables del auge en producción de cocaína".

Tras las declaraciones del hijo de Álvaro Uribe, Gustavo Petro no guardó silencio y le respondió a través de su cuenta de ‘X’ añadiendo: “Me pregunto si hay que cambiar la bandera, amigo, Tomás. Porque yo le grito viva a mi pueblo y a mi bandera. Con los extraños, el diálogo es lo que ofrecemos, pero no cambiamos de Patria”.

¿Quién es la esposa de Álvaro Uribe Vélez?

Lina Moreno es la esposa de Álvaro Uribe Vélez y por ende, fue la primera dama de Colombia durante los dos periodos presidenciales de su esposo. Moreno suele llevar un perfil discreto y reservado, alejado de los focos mediáticos a pesar de la alta exposición pública de Uribe Vélez.

Durante su tiempo como primera Dama, se enfocó en iniciativas sociales y culturales, evitando involucrarse directamente en temas políticos. Ha sido descrita como una mujer culta y con un interés particular en la literatura y las artes. A lo largo de la carrera política de su esposo, Lina Moreno ha sido un apoyo constante, acompañándolo en los momentos clave de su trayectoria.