Martín Santos se burló de la alianza de Paloma Valencia con exministros que trabajaron con su papá: “uribesantismo”

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, sorprendió a la opinión pública desde el pasado domingo, cuando se conoció que tenía la intención de participar en una consulta presidencial interpartidista con Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.

Un asunto que llamó poderosamente la atención de los ciudadanos y de otros líderes políticos es que la candidata que fue ungida por el expresidente Álvaro Uribe terminará sellando una alianza con varios exministro del expresidente Juan Manuel Santos.

Esto es relevante porque Uribe ha sido un acérrimo crítico de Santos en el pasado y aún hoy no ha dado muestras de querer reconciliarse con él. Pues bien, Martín Santos, uno de los hijos del expresidente, no pasó este hecho por alto e incluso recordó que varios alfiles del uribismo han señalado que su padre y el actual presidente Gustavo Petro han compartido varios ministros. De hecho, en su momento acuñaron el término “petrosantismo” para referirse a estas alianzas.

“¿El Centro Democrático y Uribe terminarán aliandonse con los ex ministros de Juan Manuel Santos en la Gran Consulta? Uribesantismo", comentó Martín Santos en su cuenta oficial en la red social X.

La alianza con los exministros de Santos

En efecto, dos de los precandidatos que participarán en la llamada ‘Gran Consulta por Colombia’ trabajaron en el gobierno del expresidente Santos.

El exsenador David Luna fue ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre 2015 y 2018. Sin embargo, Luna y Paloma Valencia han sido muy cercanos durante sus respectivas carreras. “Tengo que decir que trabajé divinamente, que quiero personalmente a David Luna. Me parece un hombre extraordinario y en el Congreso hicimos cosas maravillosas y mostraron que éramos un gran equipo”, le dijo Paloma Valencia a PUBLIMETRO en una entrevista de noviembre pasado.

Pero quizás el aliado más curioso sea Mauricio Cárdenas, pues fue ministro de Hacienda durante gran parte de los dos períodos presidenciales de Santos -entre el 2012 y el 2018-.

Cárdenas fue en muchos sentidos el arquitecto de las políticas económicas de ese gobierno, las cuales han sido duramente criticadas por el uribismo. Pero la política es dinámica y todo apunta a que la prioridad del Centro Democrático ha dejado de ser atacar al santismo y ahora la estrategia se enfoca en derrotar a Iván Cepeda, quien va picando en punta en la más reciente encuesta de Invamer publicada el mes pasado.