Carolina Cruz, de ‘Día a día’, cumplió sueño con su familia después de 20 años y fuera de Colombia

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y exreina de belleza, que llegó a ser parte de la televisión colombiana luego de representar al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza. Aunque la tulueña no se coronó como reina, su paso por el concurso le permitió llegar a la televisión colombiana en producciones como ‘Estilo RCN’, ‘La vuelta en el mundo en 80 risas’ y ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Pero más allá de sus éxitos profesionales, cumplió su sueño de ser madre de dos pequeños, luego de su ruptura con Lincoln Palomeque.

Cruz con el paso de los años se ha convertido en una figura ampliamente conocida en la industria del entretenimiento, lo que también le ha permitido destacarse a través de plataformas digitales y por ende, tener un nuevo monto de ingresos allí, pero también un espacio para estar mucho más cercana a sus fanáticos, pues suele compartir varios detalles de su vida.

Debido a las fechas de Navidad y Año Nuevo, Cruz, como es costumbre, le dijo adiós a Colombia para pasar tiempo de calidad con su familia, ya que su hermano desde hace varios años reside en Estados Unidos con su esposa e hijos, buscando esta temporada pasar tiempo de calidad junto a ellos.

Si bien, pasaron estas dos fechas especiales juntos, también se dio una sorpresa, pues Carolina tuvo un viaje a Nueva York con su mamá, Luz María Osorio, y su hermano, Iván, buscando acercarse mucho más y disfrutar tal y como lo fue en su niñez:

"Con los años he aprendido que el dinero mejor invertido es al lado de las personas que amamos para coleccionar recuerdos de viajes y momentos que son invaluables. El 2025 fue un año maravilloso laboralmente para mí y cerré un ciclo de 9 años que me ha hecho la mujer que soy hoy en día, un ciclo PERFECTO. Viajando con mi mamá, hemos logrado sanar muchas cosas de nuestras vidas y me soñaba poder hacer esto con mi hermano también, los tres, solitos, organizarlo no fue tan fácil (ya les contaré jajaja)

Pero aquí estamos, la última vez que lo hicimos, yo tenía 12 años y viajamos los 3 a Medellín a unas vacaciones, verlos así de felices, caminar juntos, tomarnos fotos, dormir juntos en la misma habitación, comer en los lugares más ricos y disfrutar de broadway, se está volviendo MUY REPETIBLE. La carita de ella… paga todo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, añadiendo fotos de algunos de los mejores momentos que han vivido.

¿Quién es el hermano de Carolina Cruz, de ‘Día a día’?

El hermano de Carolina Cruz es Iván Cruz Osorio, quien actualmente sobrepasaría sus 36 años de edad. Si bien, son pocos los detalles que se conocen con respecto a su vida, en pasadas apariciones el hombre confesó que adelantó su carrera profesional en Administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para posteriormente trabajar en la empresa de la presentadora de ‘Día a día’, sin embargo, luego de un tiempo poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su carrera tomó la decisión de irse de Colombia y radicarse en Miami, desde hace unos años, al parecer, por una mejor propuesta de trabajo.