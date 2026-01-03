“No tiene el respaldo”: Trump ‘bajó de la nube’ de dirigir Venezuela a María Corina tras captura de Maduro

Donald Trump, primer mandatario de los estadounidenses, emitió una extensa declaración desde su residencia de descanso en Mar-A-Lago, Florida, relacionada con la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela, tras un bombardeo realizado por sus fuerzas militares. Tras esta situación, Trump aseguró que manejará este país mientras se da una transición del poder y descartó a María Corina Machado en esta posición.

Tras esta situación, la Premio Nobel de Paz, realizó una publicación en ‘X’, en la que celebró lo logrado por la administración de Trump, post en el que expresó: “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> “No estoy preocupado para nada”: Petro no teme ser capturado por EE.UU tras la caída de Maduro en Venezuela

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz. Captura de pantalla.

Aunque muchos creían que María Corina sería la elegida por Trump para continuar con el mandato tras el hecho, algo que descartó en su alocución, dejando entre ver que junto a Marco Rubio y miembros de su cúpula están estipulando a la persona que estará al frente de este proceso, enviándole de paso este mensaje a Machado: “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respaldo ni el respeto necesario para ser una líder”.

“Estaremos allí hasta el momento que haya una transición correcta y lo podamos entregar de una manera apropiada. El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño desde hace tiempo; vamos a tener las más importantes compañías de los Estados Unidos, invirtiendo y arreglando esta infraestructura, y estamos preparando un segundo ataque si ese necesario”, añadió Trump.

Esta es la millonaria recompensa que estaba dando EE.UU por Maduro

Luego del operativo, comenzaron a circular varias teorías, entre ellas la posibilidad de una ‘traición’ desde el interior del propio régimen. Esta versión fue respaldada en W Radio durante una entrevista al excanciller colombiano Julio Londoño, quien afirmó que “sin duda existió colaboración de altos mandos del poder en Venezuela para lograr la captura de Maduro”. A esto se suma que un funcionario de la CIA habría confirmado dicha información al diario The New York Times.

Cabe recordar que, en agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos emitió un cartel de búsqueda contra Maduro por cargos de “conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para el uso y porte de ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo al tráfico de drogas”, ofreciendo una recompensa de $50 millones de dólares por datos que condujeran a su captura.