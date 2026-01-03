“No estoy preocupado para nada”: Petro no teme ser capturado por EE.UU tras la caída de Maduro en Venezuela

Durante la mañana de este sábado 3 de enero, Caracas, capital de Venezuela, fue objeto de un ataque aéreo por parte de fuerzas militares de Estados Unidos. En medio de estos hechos, se reportó la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, información que rápidamente se complementó con la acusación formal de cuatro delitos en su contra por parte del Distrito Sur de Nueva York. Tras esta situación, el máximo mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, emitió una extensa publicación en ‘X’, en la que dijo no tener miedo a posibles acciones de EE.UU contra él tras lo sucedido.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país”, con estas palabras Trump dio a conocer la responsabilidad del ataque, eso sí, sin presentar pruebas verificables que respalden su afirmación. El mandatario estadounidense anunció además queofrecerá detalles de la operación a las 11:00 de la mañana desde Mar-a-Lago, donde pasa el fin de semana.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Estados Unidos habría destruido la tumba de Hugo Chávez en bombardeo para capturar a Maduro en Venezuela

Lo sucedido en Caracas, llevó a muchos analistas políticos a hacer remembranza de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, que llevó a varios rifirrafes entre Trump y Petro, desatados tras la acción del líder del Pacto Histórico meses atrás, cuando se paró con un megáfono en Nueva York para, entre otras cosas enviarle un mensaje a los militares estadounidenses, por lo que la administración del país del norte le quitó el visado; y lo incluyó en la llamada Lista Clinton.

Tras la caída del presidente ilegítimo, de los venezolanos, Petro aseguró en post que “no está preocupado para nada”; añadiendo argumentos con los que constate que no tienen ninguna asociación con el narcotráfico, a diferencia de cómo estaba tildado Maduro en Estados Unidos.

“No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. (...) No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre”, afirmó Petro.

“Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz.En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación”, añadió.