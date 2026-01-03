“Nosotros vamos a manejar el país mientras haya una transición”: Donald Trump sobre el futuro de Venezuela

(Foto de ARCHIVO) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (archivo) REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970

Finalmente el presidente Donald Trump se refirió a la operación que realizaron en Carcas, Venezuela, en la que Nicolás Maduro fue capturado por las Fuerzas Militares de Estados Unidos. El mandatario habló sobre qué pasará con Venezuela y aseguró que manejarán el país mientras se aseguran de una transición pacífica del poder.

Le puede interesar: “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”: María Corina Machado

Desde su casa de descanso en Palm Beach, el presidente Donald Trump aseguró que Venezuela estará bajo el control de Estados Unidos durante el proceso de transición del poder. Aseguró que arreglarán todos los problemas que Maduro, Chávez y los expresidentes de Estados Unidos construyeron en ese país. “Estaremos allí hasta el momento que haya una transición correcta y lo podamos entregar de una manera apropiada”, aseguró.

De igual forma, prometió una multimillonaria inversión en Venezuela para revivir la industria petrolera en ese país, la cual, según dice, el régimen le robó a Estados Unidos: “El negocio del petróleo en Venezuela ha sido un engaño desde hace tiempo; vamos a tener las más importantes compañías de los Estados Unidos, invirtiendo y arreglando esta infraestructura y estamos preparando un segundo ataque si ese necesario”.

Donald Trump advirtió sobre un posible segundo ataque

El mandatario de Estados Unidos aseguró que están preparados para una segunda ola de ataques en Venezuela si así lo creen necesario, pero confía en que con lo que sucedió en la madrugada del 3 de enero es suficiente para que el régimen seda ante ellos.

Le puede interesar: Esta es la millonaria recompensa por la que traicionaron a Maduro en Venezuela

“Tenemos listo otro ataque de ser necesario, ya que Venezuela es un país con el que todos quieren estar involucrados. Muchas personas que viven en los Estados Unidos ya no sufrirán más; el dictador ilegítimo era el supervisor del ‘Cartel de los Soles’ que inundó a nuestro país con drogas letales” sentenció.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro?

Sobre el futuro del dictador, ahora capturado por Estados Unidos, el presidente Donald Trump aseguró que “Maduro y su esposa enfrentarán la justicia total de los Estados Unidos, y se tomará una decisión entre Nueva York y Miami. Tenemos una gran cantidad de evidencia”.

Por su parte, casi cinco horas después del inicio del ataque en Venezuela, Pamela Bondi, fiscal General de EE.UU. aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos“.

La casa Blanca publica la primera foto oficial de Nicolás Maduro capturado

A través de sus redes sociales el presidente Donald Trump y la propia Casa Blanca difundieron la primer foto oficial publicada por el Gobierno de Estados Unidos de Nicolás Maduro tras ser capturado por las Fuerzas Militares de ese país.

En la fotografía se puede ver a Maduro con una sudadera Nike, con los ojos vendados y los oídos tapados. También se puede ver a un agente de la DEA, quien lo custodia de cerca.