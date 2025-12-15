“Mi nobel de Paz es Pepe Mujica”: Petro publicó extenso mensaje en el que destacó a Fidel Castro

Gustavo Petro aseguró que para él el premio Nobel de Paz es Pepe Mujica

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje a través de sus redes sociales en el que confirmó que fue nominado y aceptó la postulación al denominado “premio Nobel alternativo de Economía”. Además, reflexionó sobre el sentido de estos premios, la crisis climática, el papel del capital en el mundo contemporáneo y el legado político y ético del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de quién dijo que sería “Mi nobel de Paz es Pepe Mujica”.

En su mensaje, Petro sostuvo que los premios internacionales deberían ser por trayectorias de vida dedicadas a la paz y al bienestar colectivo.

Petro anunció que aceptó nominación en el premio nobel alternativo

“Un premio nobel debe ser otorgado por hechos de la vida misma dedicada a la paz y su contribución al mundo”, señaló el mandatario.

Petro explicó que, aunque aceptó la nominación al galardón alternativo, su verdadera aspiración está ligada a dejar un aporte intelectual sobre los desafíos económicos del presente.

“He sido nominado al premio nobel de economía alternativo. He aceptado la nominación. Pero lo que quiero en realidad, así no reciba este premio alternativo: oscuros funcionarios de USA, asustan a los intelectuales estadounidenses para que no me apoyen, es que en mi retiro y con eso me contento, entregue mi libro de teoría económica bajo la interpretación de la economía política sobre la crisis climática, el capital y las perspectivas de una nueva economía descarbonizada ligada a la producción y su reproducción de la vida. Mi experiencia gubernamental me ayuda”, escribió.

Petro fue crítico con la forma en que, a su juicio, se han entregado algunos premios Nobel a lo largo de la historia y recalcó que el verdadero reconocimiento proviene de los pueblos.

“Los premios los da la humanidad y algunos la sustituyen y se atribuyen esa función, a veces con procederes ilegítimos. Le entregan Nobel de paz a quienes asesinan. Pero es la humanidad la que otorga un premio”, escribió.

Siguió diciendo que: “la humanidad ya ha premiado a Pepe en la historia. Siento su abrazo de viejo guerrillero de ideas y me caliento y me da seguridad en medio del frío y la soledad”.

Petro resaltó que Mujica y a Fidel Castro: “Pepe, el expresidente uruguayo que nos ha dejado, marcó la historia de América Latina en su último medio siglo, como Fidel, herederos de los republicanos y anarquistas del mediterráneo en América Latina”.

Además, dijo que “Pepe supo alzarse rebelde y joven para cambiar el mundo. La historia pasó sin el socialismo prometido, pero las luchas de los pueblos siguieron. Y Pepe siguió ahí, sin claudicar, buscando las nuevas trochas, como buen revolucionario”.