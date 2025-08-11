Francia Márquez dedicó sentido mensaje ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, “la violencia no puede seguir”

Durante la madrugada de este 11 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, un reconocido senador colombiano y quien aspiraba a convertirse en el próximo candidato presidencial para el 2026. Sin embargo, luego de más de dos meses luchando por su vida perdió la batalla tras fuertes complicaciones en su salud.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: ¿Fin al distanciamiento? Gustavo Petro y Francia Márquez se muestran juntos en un acto oficial

La noticia fue confirmada por la Fundación Santa fe y varios de sus familiares, dando a conocer que su deceso se dio a las 1:56 am de este lunes. Ante el hecho han sido varias las declaraciones expuestas por parte de diferentes figuras de la política colombiana y una de las primeras fue la de la vicepresidenta Francia Márquez, quien a través de su cuenta de ‘X’ aseguró:

"Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza".

Ante sus declaraciones, la serie de mensajes de apoyo, pero también de críticas, no faltaron para la vicepresidenta, pues varios colombianos culpan al actual gobierno por lo ocurrido.