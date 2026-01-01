‘Epa Colombia’ habría enviado contundente mensaje a su pareja a pesar de estar privada de la libertad

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia es una de las creadoras de contenido y empresarias más conocidas en Colombia, pues sus inicios se dieron hace más de 5 años haciendo videos para las redes sociales, buscando hacer reír al público y en medio de una de sus apariciones terminó haciéndose viral por la canción ‘Eh, eh, Epa Colombia’. Sin embargo, en medio de seguir dando de que hablar, terminó generando un sinfín de críticas por sus declaraciones y su actuar, lo que también la llevó a tener problemas judiciales, pero a pesar de ello, le abrió las puertas a su negocio de productos capilares, convirtiéndose en ‘La reina de las keratinas’.

Sin embargo, la vida dio un giro para Daneidy luego de que en enero del 2025 recibiera orden de captura por parte de la Fiscalía, siendo acusada de delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

Si bien, durante los primeros meses estuvo cumpliendo los cinco años y tres meses en la cárcel El Buen Pastor, hace un tiempo fue trasladada y se encuentra en la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá, contando así con una mayor tranquilidad tanto para ella como para su familia, quien sigue en la lucha porque la empresaria recobre su libertad.

En medio de este complejo panorama, quien ha estado a cargo de sus empresas de productos capilares es su pareja, Karol Samantha, con quien lleva ya un tiempo de relación y con quien también le dio la bienvenida a su hija, Daphne Samara, que se encuentra a su cuidado.

Ante la celebración de Navidad y Año Nuevo, sus padres y su pareja no ha dudado en evidenciar su tristeza por la ausencia de la empresaria, siendo el primer año sin ella. Sin embargo, en medio de sus cuentas en redes sociales, se habría compartido un mensaje de ‘Epa Colombia’ para su novia, Karol Samantha, dejando ver el amor que se tienen: “Hoy hace un año no nos casamos, nos separaron de la manera más cruel. Espero que este 2026 si sea nuestro año ni reina linda. Gracias por sacar mi empresa adelante, por ser una super mami y sobre todo por amarme. Este año que viene prometo casarme contigo, tenme paciencia”, las mencionadas declaraciones estuvieron acompañadas de una imagen de ambas en la que sería la pasada Navidad.