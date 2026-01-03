Difunden supuesta primera foto de Nicolás Maduro como capturado por Estados Unidos

Esta sería la primera foto de Nicolás Maduro como capturado por Estados Unidos

En medio de la confusión creada por el impactante ataque de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, en el que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, se reveló la que sería la primera supuesta foto de Nicolás Maduro capturado por las Fuerzas Militares estadounidenses.

La foto está viralizándose rápidamente en redes sociales y muestra a Nicolás Maduro, esposado y custodiado por cuatro militares estadounidenses. De igual forma, se ve el avión en el que Maduro habría sido extraído de Venezuela y se presume que fue tomada en suelo estadounidense.

Esta imagen, aunque no ha sido confirmada por parte de las autoridades de Estados Unidos, está siendo utilizada en redes sociales como el baluarte de la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Incluso señalan que esta fotografía sería un montaje de la detención de Noriega.

Nicolás Maduro y su esposa fueron imputados en Nueva York

La Fiscalía estadounidense confirmó que Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos en contra de Estados Unidos. Esta información fue confirmada por Pamela Bondi, fiscal General de ese país, quien le agradeció al presidente Donald Trump por este operativo.

A través de su cuenta de X y casi cinco horas después del inicio del ataque en Venezuela, Pamela Bondi aseguró que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

Finalmente, Bondi aseguró que tanto Maduro como su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Finalmente, la fiscal General de Estados Unidos celebró la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.