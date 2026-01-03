Cierran la frontera con Venezuela en Paraguachón, La Guajira: estos son los pasos abiertos en Colombia

La frontera colombo-venezolana amaneció este sábado bajo estrictas medidas de control luego de que las autoridades confirmaran el cierre del Puesto de Control Migratorio (PCM) Terrestre de Paraguachón, en el departamento de La Guajira. La decisión fue adoptada de manera preventiva tras los graves acontecimientos registrados en Venezuela durante la madrugada y la posterior confirmación de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, hechos que mantienen en alerta a la región.

Migración Colombia informó que, aunque el paso por Paraguachón permanece suspendido hasta nuevo aviso, el tránsito se desarrolla con normalidad en los demás puestos de control migratorio ubicados en el departamento de Norte de Santander y en otros puntos de la frontera con Venezuela. La medida busca garantizar la seguridad de la población civil y facilitar una respuesta coordinada ante cualquier eventualidad derivada de la crisis política y militar en el país vecino.

Paraguachón permanece cerrado mientras autoridades evalúan impacto de la crisis venezolana

Desde primeras horas del día, las autoridades locales y departamentales de La Guajira se declararon en alerta máxima, especialmente en el municipio de Maicao, una de las zonas con mayor flujo histórico de personas y comercio binacional. En redes sociales, ciudadanos han compartido numerosos videos que muestran la situación en los alrededores de la frontera, aunque hasta el momento no se reportan disturbios ni movimientos irregulares del lado venezolano.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, señaló que la situación se mantiene bajo control y que las autoridades están a la espera de una reunión convocada por el presidente de la República para evaluar el escenario y definir nuevas acciones. “A esta hora no se reportan movimientos extraños del otro lado de la frontera y estamos a la espera de la reunión convocada por el Presidente de la República, en la que participaremos los gobernadores de frontera, el Procurador General de la Nación y las autoridades militares y policiales”, afirmó el mandatario departamental.

Aguilar destacó que la prioridad del Gobierno regional es la protección de la población civil y la preservación del orden público en una zona históricamente sensible a los cambios políticos en Venezuela. En ese sentido, aseguró que se mantienen abiertos los canales de comunicación con los distintos actores involucrados, con el objetivo de anticipar riesgos y responder de manera oportuna ante cualquier alteración del flujo migratorio o situación humanitaria.

“Están abiertos los canales de comunicación con los actores en conflicto, siempre en función de la salvaguarda de la población civil”, reiteró el gobernador, al tiempo que hizo un llamado a la calma y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.

El cierre del PCM de Paraguachón se da en un contexto regional marcado por la incertidumbre, luego de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara una operación militar en Venezuela y anunciara la captura de Nicolás Maduro, situación que ha generado reacciones diplomáticas, llamados urgentes a organismos internacionales y medidas preventivas en varios países vecinos.

Por ahora, las autoridades colombianas continúan monitoreando de forma permanente la frontera, evaluando posibles escenarios y coordinando acciones entre el Gobierno Nacional, las fuerzas de seguridad y los entes territoriales, mientras se define si el cierre de Paraguachón se mantiene o se ajusta según la evolución de los acontecimientos en Venezuela.