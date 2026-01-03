Daniel Quintero aseguró que Trump no atacó a Venezuela por salvar la democracia, sino por fuertes intereses detrás

La noticia que ha generado un mar de emociones ha tenido como protagonista de Donald Trump y a Nicolás Maduro. Esto luego de que el presidente de Estados Unidos planeara una intervención militar con el fin de capturar a Maduro, hecho que se cumplió, pues el exmandatario venezolano se encuentra viajando a los Estados Unidos en un buque, donde las diversas reacciones no han faltado entre ellas la de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

Los ataques a Caracas, Venezuela generaron en principio conmoción entre los ciudadanos y quienes seguían de cerca a través de las redes sociales lo que allí sucedía, pues horas más tarde se viralizaron fotos de la captura de Maduro, las cuales fueron expuestas en medio del discurso de Donald Trump confirmando el éxito de esta operación.

Mientras que en Colombia las opiniones han estado divididas frente a las decisiones tomadas por Trump, Daniel Quintero se tomó el tiempo para realizar un video y exponer las tres situaciones que rodean lo ocurrido entre Venezuela y Estados Unidos:

“Venezuela fue atacada con misiles en helicópteros que hirieron y mataron a civiles. Maduro y su esposa fueron capturados, sin embargo, esto va más allá, hay tres errores en los que cae la gente que es importante conocer. El primero es que Trump atacó a Venezuela para sacar un dictador y salvar la democracia. Estados Unidos coopera con los dictadores en el mundo entero cuando les sirven a sus intereses estratégicos, el problema no es la democracia, es el petróleo", fueron las primeras declaraciones de Quintero.

Seguidamente, el exalcalde de Medellín sostuvo que existe una crisis petrolera debido al exceso que existe de este elemento, destacando que debido a esta situación, su precio también es mucho menor y por ende, no existen compradores.

“Venezuela se entiende mejor en esta lógica no por el discurso de la democracia, sino del petróleo, incluso Trump mismo dijo hace unos días que su objetivo era que Venezuela les devolvieran el control del petróleo que supuestamente les habían quitado", fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Quintero.

Asimismo, Quintero añadió que el segundo error es creo que María Corina Machado podrá ejercer como presidenta de Venezuela y aunque existió un fraude electoral, sacó a flote el ataque de Estados Unidos: “No se vienen años, sino décadas de inestabilidad y guerra civil. Estados Unidos le ha dado al chavismo una causa histórica, su soberanía fue violada y eso no se va a olvidar”.