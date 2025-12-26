“Solo sabe raspar la olla”: Críticas a Daniel Quintero por usar el tradicional sancocho para hacer campaña

Daniel Quintero es una de las figuras políticas que más amores y desamores genera en la región Antioqueña, reacciones generadas por su paso por la Alcaldía de Medellín y las negativas que ha encontrado para inscribirse como candidato a la Presidencia, dentro de ellas el rechazo de la Registraduría para irse por firmas. Pero más allá de esto, Quintero también se ha destacado por la fiel crítica que hace a las ideologías de derecha en oposición a Gustavo Petro; aunque una ‘pulla’ haciendo uso del tradicional sancocho no le salió tan bien.

Ya son 1,1 millones de seguidores lo que acumula Quintero Calle en su cuenta de ‘X’, plataforma que en mayor parte de sus publicaciones está destinada para dar respuesta a sus detractores y dar a conocer parte de las políticas que ejecutaría de llegar a ser el reemplazante de Petro en la Casa de Nariño en 2026.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Quintero dijo que la Procuraduría ratificó sanción en su contra y preguntó por qué no le hacen lo mismo a ‘Fico’

Fallo de tutela en contra de Daniel Quintero Calle niega que se le violen sus derechos Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia. (Foto: Captura (Captura de pantalla.)

Muestra de esto fue la publicación que hizo en pleno 25 de diciembre, después de los festejos de Navidad, post en el que realizó un tradicional sancocho, momento que aprovechó para mandarle un ‘sablazo’ a quienes, como él, quieren ser presidentes, a quienes les expresó.

“¿Les había tocado sancocho del de si Dios quiere el próximo presidente de Colombia? Candidato que no sepa hacer el sancocho del 25 de diciembre, no está listo para gobernar", fueron las palabras de Quintero, las cuales levantaron una ola de comentarios en su contra, no solo por la manera en la que hizo la receta y el resultado final; ya que algunos internautas decidieron mezclar todo y criticarlo más allá de lo culinario.

“El sancocho no lleva papa. Ya de entrada demuestra que ni eso sabe, imagínese dirigiendo los destinos del país“, ”ste candidato tiene 112 investigaciones por corrupción y robarse los recursos de Medellín pero sabe hacer la mímica de hacer un sancocho“, ”Un meme andante", “Otra vez apelando a valores y actividades que nos son parte de su rutina“, ”Menos mal no es candidato”, “Así dejaste a Medellín, un sancocho”, “Él sabe de eso, sobre todo de raspar la olla y acabarla“, y ”Se le secó igual que su carrera”, fueron algunas de las reacciones al clip.

Esto le puede interesar: Marbelle no bajó de “estúpido y corrupto” a Daniel Quintero por video de su campaña presidencial

Cabe acotar que a pesar del ‘palo’ que le llueve a Quintero en redes por este tipo de publicaciones, sus ganas por llegar a ser presidente no se detienen y tras recibir el aval del Partido AICO, será parte de la consulta del Pacto Amplio, junto a Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras; estrategia de la izquierda que tiene varios antecedentes positivos para su ejecución, dentro de ellas el resultado de la más reciente encuesta Invamer en la que Cepeda se manifestó como el de mayor intención de voto de quienes están en esta carrera.