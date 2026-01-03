“El próximo eres tú“: Miguel Polo Polo lanzó advertencia a Petro tras captura de Maduro

Durante la noche del 3 de enero se registraron fuertes bombardeos en Caracas, Venezuela, siendo esta una operación ejecutada por parte del presidente Donald Trump y la que trajo consigo la captura de Nicolás Maduro, quien se negaba a salir del poder, en medio de la zozobra tras las acciones ejecutadas en Colombia las reacciones han estado más que presentes y una de las que más se ha destacado ha tenido como protagonista a Miguel Polo Polo y Gustavo Petro.

Luego de que confirmaran los diferentes bombardeos en Venezuela, el presidente Gustavo Petro no dudó en reaccionar a través de sus redes sociales rechazando cualquier tipo de acto de violencia y por ende, pidiendo atención a los organismos internacionales.

Horas más tarde, se viralizó una foto en medio de la que sería la captura de Nicolás Maduro, a quien se le vio esposado y acompañado de integrantes de las fuerzas armadas de Estados Unidos, sin dejar de lado que horas más tarde en plataformas oficiales del país se confirmó esta noticia que ha generado un amplio apoyo por parte de diferentes figuras debido al régimen al que estaba sometido el país vecino.

Por supuesto, quien no se quedó atrás fue Miguel Polo Polo, quien estaría pasando algunos días de vacaciones fuera de Colombia y a pesar de ello, no dudó en reaccionar frente a este tema: “¿Cómo te quedó el ojo, Gustavo Petro? El próximo eres tú. Acaba de caer Nicolás Maduro, tu cómplice, tu compinche y capturado por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que es un narcodictador, un tirano, todas las tiranías tienen que caer. En este momento se encuentran en Estados Unidos él y su esposa, para responder ante la justicia gringa y también van a prender el ventilador porque van a contarle al mundo la verdad que se oculta detrás del socialismo del siglo XXI.

Tú que quería el chuchuchu para la salud, pero el chuchuchu llegó para ustedes narcodictoradores (...) En el 2026 la derecha regresa al poder en Colombia y vamos a lograr las mayorías en el Congreso de la República (…) Firmes por la patria, Abelardo de la Espriella, presidente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Miguel Polo Polo.