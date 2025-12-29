Revelan porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026: sería de los más altos en la historia del país

La discusión de cuál será el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026, tiene a todos los sectores de la economía en vilo. Si bien se supo que el gremio de trabajadores y empresarios no lograron llegar a un acuerdo, ahora la decisión está en manos del Gobierno Nacional que debe decretarlo antes de que acabe el año.

En las últimas horas se ha dado a conocer que el Ministerio de Trabajo en cabeza del ministro Antonio Sanguino, le habría propuesto al presidente Petro un alza del salario mínimo del 23%, incluso se filtró que el gobierno publicó un borrador donde también se establecía la misma cifra sin contar con el subsidio de transporte.

Es importante señalar, que el gobierno para este año le añadió la variable de salario vital de la Organización Internacional del Trabajo, en el que la remuneración debe responder a las necesidades esenciales de las personas. Lo que quiere decir que debe cubrir aspectos vitales como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.

En ese sentido, el incremento del 23% del salario mínimo marcaría un hito en la historia reciente del país, ya que sería de las más altas situándose en $1.750.905, teniendo en cuenta que para este año estuvo en 1.423.500 pesos.

Sin embargo es importante aclarar que este monto, no incluye el auxilio de transporte, ya que al parecer, el Ministerio de Trabajo daría esa cifra por aparte.

Por el momento, varios sectores tanto políticos como económicos se han visto sorprendidos ya que este incremento sería tres veces más de lo que propusieron los empresarios (7.21%) e incluso superaría lo que llevaron las centrales obreras a la mesa de negociación (16%).

En las próximas horas el presidente Gustavo Petro hará oficial el monto del salario mínimo, el cual sería de sus últimas decisiones al frente de la presidencia.

Se espera que lo designado cause todo tipo de controversias principalmente en sectores de oposición y empresarios.