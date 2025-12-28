“La constituyente no se hará en época electoral”: Petro sobre críticas a la polémica iniciativa

El presidente Gustavo Petro sigue recibiendo críticas por su intención de convocar a una asamblea constituyente. Recientemente, el Gobierno acompañó la inscripción del Comité Promotor de la iniciativa, que buscará recoger 2.5 millones de firmas para presentar el proyecto ante el Congreso.

La crítica de Humberto de la Calle

En un extenso mensaje publicado en X, el mandatario respondió a un post de Humberto de la Calle, quien se pronunció en contra del momento político en que se impulsa la iniciativa. En este, el exministro le daba la razón al cardenal y arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, quien dijo recientemente: “una asamblea constitucional puede ser factible pero no hay que mezclarla con un año electoral”.

A lo anterior, de la Calle agregó: “Lo que hay que decir es: reforma sí pero no así. No para que la Constitución sea arma de batalla. La del 91 fue objeto de consenso en la nación y de acuerdo político previo. Reforma no como truco electoral”.

La respuesta de Petro

Ante esa opinión, y buscando aclarar aspectos sobre el proyecto que han generado controversia durante los últimos días, Petro afirmó que “la constituyente no se hará en época electoral” y que espera que sea presentada después del 20 de julio, cuando el nuevo Congreso, elegido en los comicios del próximo marzo, se posesione.

“Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república. Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después”, apuntó Petro.

Aunque hay seis meses de plazo, el mandatario detalló que buscan lograr la recolección de firmas en tres meses, antes de que termine el receso legislativo del Congreso, “para no afectarlo.

Lo que propone la iniciativa de la constituyente

En ese mismo trino, el presidente dijo que lo que propone el proyecto se refiere a “las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”. En ese sentido, mencionó las reformas sociales que le bloquearon a su gobierno como la pensional y la de la salud, entre otras varias.

Igualmente, nombró que esa constituyente incluiría una reforma agraria “más profunda” y que buscará la “adaptación y mitigación” del país en el marco de la crisis climática: “La asamblea constituyente podrá reorganizar las vigencias futuras sin faltar a los contratos ya firmados para priorizar el agua potable, la revitalización de las selvas, y la transformación de la movilidad masiva hacia la electricidad y el modo férreo y de la industria, la agricultura y los servicios hacia la descarbonización”.

Habló también de un nuevo ordenamiento territorial para otorgar más autonomía regional; reformar la justicia dejando intacta la Corte Constitucional; promover la reforma política, incluyendo el sistema electoral, la financiación de partidos y campañas, las revocatorias, etc.; la paz y el tratamiento del narcotráfico; la seguridad; y las relaciones internacionales.