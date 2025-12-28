Remezón en la Cúpula Militar: presidente Petro confirmó que salen varios altos mandos

En la tarde de este sábado 27 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció, a través de su cuenta oficial en la red social X, un auténtico remezón en la Cúpula Militar de Colombia.

(Lea también: Petro se enfureció con Uribe y le sacó en cara las cifras de homicidios en su Gobierno).

“Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia”, indicó el primer mandatario y mencionó cuáles son los cambios que implementará.

Así quedaría la Cúpula Militar tras la decisión del presidente Petro:

Comando General de las Fuerzas Militares:

General Hugo Alejandro López Barreto - Comandante General De Las Fuerzas Militares

Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño - Jefe De Estado Mayor Conjunto De Las Fuerzas Militares

Ejército Nacional:

Mayor General Royer Gomez Herrera - Comandante Del Ejército Nacional

Mayor General Jaime Alonso Galindo - Segundo Comandante Del Ejército Nacional

Armada Nacional:

Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón - Comandante De La Armada Nacional

Vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi - Segundo Comandante De La Armada y Jefe De Estado Mayor Naval

Fuerza Aeroespacial Colombiana:

Mayor General Carlos Fernando Silva Rueda - Comandante De La Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor General Alfonso Lozano Ariza - Segundo Comandante y Jefe De Estado Mayor De La Fuerza Aeroespacial Colombiana

Presidente Petro destacó la trayectoria de los uniformados que salieron de sus cargos

Entre tanto, el presidente Petro les dedicó unas palabras a los uniformados que dejaron atrás la Cúpula Militar y les agradeció su trabajo durante estos meses.

“Agradezco el trabajo del Almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024″, puntualizó el presidente Petro.

Entre tanto, el primer mandatario aseguró que los comandantes salientes encabezaron “grandes operaciones” de la Fuerza Pública. Y destacó especialmente la recuperación del corregimiento de El Plateado en Argelia, Cauca.

“Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”, advirtió el primer mandatario.

Adicionalmente, señaló que bajo su liderazgo el país consiguió un récord en incautación de cocaína durante el 2025.

“Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores.También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico. Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década. También hicieron parte del incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hizo Duque de un -11% y Santos en su último gobierno de -4%”, concluyó el primer mandatario.