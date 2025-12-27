“El presidente Petro violó descaradamente la Constitución al declarar una emergencia económica”: Robledo

El exsenador y candidato al Senado Jorge Enrique Robledo se pronunció sobre la emergencia económica decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro esta semana. Según Robledo, el primer mandatario “violó descaradamente la Constitución Nacional” con este acto.

(Lea también: Ya hay fecha y hora para debate de control político a la emergencia económica del gobierno Petro en el Congreso).

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, el exsenador advirtió que el primer mandatario además aumentará los impuestos en 16,3 billones de pesos, pese a que el Congreso de la República ya había tomado la decisión de tumbar la reforma tributaria que tenía el mismo propósito de recaudo.

“Es de mala fe, porque la Constitución establece que el Gobierno sólo puede saltarse al Congreso para aumentar ordenar impuestos cuando hay un hecho sobreviniente. Es decir, imprevisto, de extrema gravedad, que amerite sumas importantes de recursos públicos. Como podría, ante un desastre natural que no ha ocurrido”, indicó Robledo.

Así mismo, señaló que esa “mala fe” también se nota en la coyuntura: la Corte Constitucional se encuentra en vacancia judicial, con lo cual no podrá revisar el decreto sino hasta el próximo año.

“Para ampliar su engaño, no ha precisado cuáles serán los nuevos impuestos a imponer”, concluyó Robledo.

Congreso ya citó a debate de control político para estudiar la emergencia económica

En las últimas horas se conoció que el Congreso de la República citará a una sesión el próximo lunes 29 de diciembre a las 10 de la mañana con el fin de hacer un debate de control político cuyo tema central será la emergencia económica.

Todos los ministros del Gobierno Petro fueron citados al debate, pues sus firmas eran necesarias para la expedición del decreto de emergencia económica. La decisión del Congreso, por supuesto, no cayó bien en el alto gobierno.

“Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre. Es tanto el afán por favorecer a los ricos que cometen estos errores. Ahí no contemplan tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”, puntualizó Benedetti.