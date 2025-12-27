Petro se enfureció con Uribe y le sacó en cara las cifras de homicidios en su Gobierno

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe tuvieron un nuevo enfrentamiento en redes sociales durante las últimas horas. Todo empezó con un trino del exmandatario en el que cuestionó la gestión del jefe de Estado y advirtió que, a diferencia de él, tiene respeto por los familiares de sus contradictores políticos.

“No romperé la norma de no referirme a la familia de Petro. El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno, la plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc“, indicó el expresidente Uribe por medio de un trino publicado en su cuenta oficial en la red social X.

El mensaje, publicado en la mañana de este 27 de diciembre, desató la furia del presidente Petro, quien unas horas más tarde le contestó a su contradictor político y le recordó las tasa de homicidio que, aunque bajaron, fueron bastante altas durante sus dos gobiernos.

“¿Usted, señor Uribe, va a contar por muertos? ¿No sé cansó de hacerlo en su gobierno? Espero su propuesta de reforma agraria, espero su propuesta de universalización de la pensión, entrego el país en 60% de cobertura universitaria, como creen ustedes que la pueden llevar al 80%, como rescatarán a Ecopetrol si no la meten a las energías limpias? (sic)“, se preguntó el presidente Petro también a través de su cuenta en la red social X.

“En cuanto a su hermano ya la justicia falló”: Petro sobre Santiago Uribe

Así mismo, el mandatario señaló que su propuesta es imponerles impuestos a los más ricos de Colombia a cambio de universalizar derechos como el agua potable, la salud y la educación en el país. E invitó al exmandatario a hacerle propuestas.

“Si es por contar muertos solo muestre la tasa de homicidios promedio de su gobierno y la mía, cuéntele esa verdad a Colombia cuánta gente murió en masacres en su gobierno departamental y cuánta en todo el país en mi gobierno. Así sabremos quién logró construir más seguridad. Pero antes que las cifras de los muertos, las cifras de los vivos. En cuanto a su hermano ya la justicia falló”, puntualizó Petro.

Junto a su trino, adjuntó una imagen en la que se aprecia el comportamiento de la tasa de homicidios en Colombia entre el 2004 y el 2024. Allí se observa que las tasas bajaron de forma consistente entre 2004 y 2008, para luego crecer entre 2009 y 2010 -los últimos años del segundo gobierno de Uribe-. Desde entonces, tuvieron un descenso relativamente constante. Entre tanto, las cifras actuales son mucho más bajas en la actualidad, aunque tuvieron un repunte entre el 2021 y el 2023.