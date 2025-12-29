Atención, afiliados de la Nueva EPS: Colsubsidio dejará de dispensarles medicamentos desde el 1 de enero

La organización Colsubsidio Salud les comunicó a los pacientes afiliados a la Nueva EPS que dejará de dispensarles medicamentos a partir del próximo 1 de enero de 2026. El mensaje ha generado una ola de preocupación entre los ciudadanos.

“Hasta el 31 de diciembre de 2025, la entrega de medicamentos se realizará de manera habitual en nuestras sedes autorizadas. La continuidad de sus tratamientos y la definición de nuevos gestores farmacéuticos serán gestionados directamente por la Nueva Eps, de acuerdo con la normatividad vigente. Para más información sobre la entrega futura de sus medicamentos, comuniquese con los canales de atención de la Nueva EPS”, señaló Colsubsidio en su pronunciamiento.

Hasta la fecha no se ha conocido una respuesta oficial de la Nueva EPS acerca del futuro de la entrega de medicamentos.

Indignación por falta de respuesta a pacientes de la Nueva EPS

La noticia de que Colsubsidio dejará de dispensarles medicamentos a los pacientes de afiliados a la Nueva EPS despertó una ola de reacciones en la opinión pública.

“¿Si la plata de la salud es suficiente, que hace Nueva EPS con los dineros de la salud? No la paga a la red No paga a trabajadores de salud", comentó la organización Pacientes Colombia sobre el anuncio de Colsubsidio.

Así mismo, la Oposición ha cuestionado duramente al Gobierno Nacional por estos hechos. La razón es que el Estado colombiano tiene una participación importante en la composición accionaria de la Nueva EPS y, por tanto, tiene responsabilidad en su gestión de cara a los pacientes.

"A partir del 1 de enero Colsubsidio dejará de dispensarle medicamentos a la Nueva EPS. Estamos a 5 días y los usuarios todavía no saben quién será el nuevo gestor farmacéutico. ¿Quienes y dónde les darán sus medicamentos? Guillermo Alfonso Jaramillo y Gustavo Petro son peor que la pandemia", aseguró el representante a la Cámara del Centro Democrático Andrés Forero a través de su cuenta oficial en la red social X.