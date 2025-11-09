Foto filtrada en la Casa Blanca muestra imágenes de Petro y Maduro como si estuvieran presos

Una imagen aparentemente rutinaria de una reunión de congresistas republicanos en la Casa Blanca ha desatado un nuevo escándalo político. En la foto, tomada el pasado 21 de octubre, se observa a James Blair, subjefe de gabinete del presidente Donald Trump, sosteniendo una carpeta abierta con un documento en el que se ven fotografías editadas de los mandatarios Gustavo Petro y Nicolás Maduro, como si estuvieran dentro de una cárcel.

La fotografía pasó inadvertida durante semanas hasta que usuarios demócratas en Reddit realizaron un acercamiento digital que reveló el detalle. La imagen, que ahora circula en redes y fue publicada por Cambio, muestra además un encabezado parcial que dice: “La doctrina Trump, para Colombia y el hemisferio occidental”, junto al membrete del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano y uno de los aliados más cercanos del expresidente Trump.

El origen del documento

De acuerdo con los análisis hechos en foros estadounidenses, el documento pertenecería a la oficina del senador Bernie Moreno, quien habría impulsado un plan político conocido internamente como la “Doctrina Trump”. En el texto se describen cinco pasos estratégicos:

Declarar nuevos carteles como organizaciones terroristas extranjeras .

. Apoyar a líderes proestadounidenses en la región.

en la región. Imponer sanciones selectivas contra Petro y su círculo familiar.

y su círculo familiar. Combatir redes criminales antiestadounidenses .

. Abrir investigaciones sobre el financiamiento internacional de campañas en Colombia.

El hecho de que el documento estuviera en manos de uno de los principales asesores de la Casa Blanca, y que incluyera imágenes manipuladas de dos mandatarios latinoamericanos, ha generado cuestionamientos sobre el tono político y diplomático del gobierno de Trump hacia la región.

La conexión con las sanciones recientes

La reunión en la que fue tomada la foto ocurrió apenas dos días antes de que la administración Trump anunciara sanciones contra Gustavo Petro y su familia, incluyéndolos en la lista Ofac bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico. Poco después, el senador republicano Lindsey Graham, quien también aparece en la fotografía, declaró que Trump planeaba operaciones en territorio colombiano y venezolano como parte del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Implicaciones diplomáticas

El hallazgo del documento y la presencia de las imágenes editadas de Petro y Maduro tras las rejas reavivan las tensiones diplomáticas entre Washington, Bogotá y Caracas. Expertos en política internacional han advertido que este tipo de mensajes visuales podrían interpretarse como una estrategia de presión simbólica del trumpismo hacia los gobiernos que considera hostiles a los intereses de Estados Unidos.

El incidente, aunque aún no ha sido comentado oficialmente por la Casa Blanca ni por el equipo de Trump, podría escalar a un nuevo episodio de confrontación política entre el trumpismo republicano y América Latina, con la “Doctrina Trump” como telón de fondo.