“Yo sería una consentida de Trump. Y yo también lo consiento si me toca”: Vicky Dávila

Vicky Dávila sigue en su campaña por la presidencia de Colombia y continua usando como estrategia atacar a Gustavo Petro y resaltar sus errores, sobre todo en cuanto a cómo ha manejado las relaciones con Estados Unidos. Es más, sobre este tema, la periodista aseguró que si ella llega a ser la presidente del país “sería una consentida de Trump”.

En medio de un evento de campaña, Vicky aseguró que "El 7 de agosto del 26, si yo soy presidente si Dios quiere y los ciudadanos deciden, acabo con la paz total, se reactivan las órdenes de captura y se reactivan las extradiciones express hacia los Estados Unidos. Yo sí le mando a todos esos narcos allá a Trump“.

Sumado a esto, la periodista también aseguró que, a diferencia de Petro, "yo no me voy a pelear con Trump o nos tenemos que pelear con Trump. Por supuesto que no, yo sería una consentida de Trump. Yo también lo consiento si me toca“.

De igual forma, Vicky Dávila también aseguró que está lista para la unión, “pero si la unión es con la mafia, no cuenten conmigo”. Aseguró que ella no podría traicionar al país, a millones de colombianos que durante 33 años han creído en ella y la han acompañado.

Con esto, la periodista abre nuevamente la puerta a una alianza con diferentes precandidatos y candidatos que deseen sumarse a su fuerza política, la cual, aunque de cierta forma se ha diezmado, es amplia, teniendo en cuanta que su carrera política es inexistente.

Ahora bien, así mismo Vicky Dávila ha dejado en claro que no haría alianzas con la izquierda del país ni con personajes como Abelardo De La Espriella, con quien ha tenido varios enfrentamientos en redes sociales.