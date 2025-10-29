“Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo”: Petro y la razón de la crisis diplomática con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro se refiere al Secretario de Estado Marco Rubio.

Luego de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva expresara que “no habrá avances en las negociaciones con Estados Unidos si Marco Rubio forma parte del equipo“, el mandatario colombiano Gustavo Petro también tuvo palabras para el Secretario de Estado de Donald Trump.

Para Petro, Rubio es el principal problema por el que Colombia y Estados Unidos no han podido superar la crisis diplomática que actualmente mantienen.

Según el mandatario, las decisiones que ha tomado la mano derecha de Donald Trump, ha hecho que los Estados Unidos se aleje de decisiones trascendentales a nivel mundial.

“Marcos Rubio se ha convertido en un obstáculo sectareo en el encuentro pacífico entre los EEUU y las Américas.EEUU ha quedado aislado en al ONU con la votación sobre el bloqueo a Cuba: 165 países por el desbloqueo, solo siete jinetes del apocalipsis a favor”, escribió el jefe de Estado colombiano en su red social “X” (antes Twitter).

Es importante señalar que este miércoles 29 de octubre, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas condenó, por 33.ª tercera vez, el embargo que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas.

Petro y su reacción a la llegada a Colombia de Tesla

Finalmente se ha conocido que la empresa automovilística Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, llegará a Colombia.

El presidente Petro, quien actualmente mantiene una tensa relación con Estados Unidos, reaccionó a la noticia por medio de sus redes sociales.

“Ya va una instalación de empresas colombianas, japonesas, chinas y francesas instaladas con un potencial de 180.000 vehículos eléctricos que se producirían en Colombia para el mercado interno y la exportación. Le doy la bienvenida a Elon Musk, creo que ha comprendido el potencial colombiano. Los vehículos de hidrocarburos pagarán más arancel al entrar al país”