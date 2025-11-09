Bogotá activa plan candado tras fuga de reclusos en estación de Policía Barrios Unidos

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un amplio plan candado en toda la ciudad luego de que cuatro personas privadas de la libertad lograran escapar de la estación de Policía Barrios Unidos durante la mañana de este sábado 9 de noviembre.

Según el reporte oficial, el intento de fuga se produjo alrededor de las 9:45 a. m., cuando los custodios realizaban una jornada de limpieza y entrega de alimentos dentro de las celdas. En medio de este procedimiento, varios detenidos se abalanzaron sobre los uniformados, generando un motín que derivó en una situación de alta tensión.

El comandante de la Policía de Bogotá, coronel Guivanni Cristancho, explicó que, ante la agresión, uno de los uniformados accionó su arma de fuego en legítima defensa, lo que dejó cinco reclusos heridos. Pese a la rápida reacción policial, cuatro detenidos lograron escapar.

Los fugados y el despliegue operativo

De acuerdo con la información preliminar, uno de los prófugos estaba detenido por homicidio, mientras que los otros tres enfrentan cargos por hurto agravado. Las autoridades no han revelado sus identidades, pero confirmaron que la búsqueda se mantiene activa en diferentes zonas de la capital.

“El plan candado se activó de inmediato con todas las capacidades institucionales. Las unidades de inteligencia, patrullas motorizadas y equipos de reacción están trabajando para lograr la recaptura de estas personas”, señaló el coronel Cristancho.

El operativo involucra la coordinación de cuadrantes de vigilancia, revisión de cámaras de seguridad, patrullajes en los corredores principales y controles en terminales de transporte y entradas de la ciudad. Las acciones están concentradas principalmente en las localidades del norte y occidente, aunque se mantiene la alerta en toda Bogotá.

Ciudadanía, clave en la recaptura

La Policía hizo un llamado urgente a la comunidad para colaborar con información que permita ubicar a los fugados. Cualquier dato puede ser reportado a la Línea 123 o directamente a los números de los cuadrantes de Policía.

“Contamos con el apoyo de los ciudadanos. La denuncia oportuna es fundamental para garantizar la seguridad y evitar que estas personas continúen delinquiendo”, reiteró Cristancho.

Seguridad y hacinamiento: el trasfondo del motín

Este nuevo intento de fuga reaviva la preocupación por la crisis carcelaria y el hacinamiento en las estaciones de Policía de Bogotá. Los centros de detención temporal, diseñados para estancias breves, hoy superan ampliamente su capacidad, lo que aumenta el riesgo de motines, riñas y fugas.

Mientras continúa la búsqueda de los prófugos, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad.

Las autoridades locales insisten en que la prioridad es restablecer el control total en la estación de Barrios Unidos y garantizar la tranquilidad ciudadana en medio de la emergencia.