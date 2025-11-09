Testigo del caso Jaime Esteban Moreno revela detalles inéditos sobre la huida del segundo implicado

Hombre que habría golpeado mortalmente a Jaime Esteban Moreno. (Foto: Captura de pantalla / Tomada de X @whoisjuandc 4 de noviembre 2025)

El testimonio de un ciudadano que presenció el comportamiento de Ricardo González, señalado como el segundo agresor en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, ha aportado nuevos detalles a la investigación que conmociona a Bogotá. La versión del testigo, revelada por Noticias Caracol, refuerza la hipótesis de que González intentó continuar su rutina habitual horas después del ataque, sin mostrar señales de arrepentimiento o nerviosismo.

Un crimen que estremeció a Bogotá

El 31 de octubre, en la madrugada, el joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, fue brutalmente agredido junto a un amigo en la localidad de Chapinero, luego de un altercado en una tienda Oxxo. Según el abogado de la familia, los atacantes fueron Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y un segundo hombre, identificado como Ricardo González.

Cámaras de seguridad del bar Before Club registraron que ambos salieron entre 10 y 15 minutos después de la víctima. Minutos más tarde, Moreno fue interceptado y golpeado, sufriendo un trauma craneoencefálico severo que le causó la muerte.

“Llegó tranquilo, sin saber lo que había pasado”

El testigo relató que al día siguiente del crimen, el 1 de noviembre, González fue visto en su puesto de perros calientes en San Victorino, luciendo la misma ropa del ataque y con heridas visibles en los brazos. “Él llegó tranquilo, como cualquier otro día, sin saber lo que había pasado”, aseguró una persona que habló con él esa mañana, según reveló Noticias Caracol.

El testimonio coincide con las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, que muestran al sospechoso llegando hacia las 9:38 a.m. y permaneciendo en el lugar varias horas. Según los vecinos, al mediodía recibió una llamada y abandonó su puesto apresuradamente, sin volver desde entonces.

La Fiscalía intensifica la búsqueda de González

La Fiscalía General de la Nación continúa con las labores para ubicar y capturar a Ricardo González, quien sería oriundo de Cartagena y trabajaba en el comercio informal de Bogotá. Las autoridades analizan los registros de cámaras y las declaraciones de testigos para rastrear su paradero.

Entre tanto, Juan Carlos Suárez Ortiz, el otro presunto agresor, fue capturado y enfrenta un proceso judicial. La audiencia de medida de aseguramiento, programada inicialmente para el 7 de noviembre, fue aplazada debido a un accidente del juez a cargo y se retomará el próximo 12 de noviembre.

Impacto y exigencia de justicia

El caso de Jaime Esteban Moreno ha generado una fuerte reacción ciudadana y universitaria. En redes sociales, cientos de estudiantes de la Universidad de los Andes y otras instituciones han expresado su indignación y pedido de justicia, exigiendo mayor seguridad en las zonas de rumba de Bogotá.

Mientras avanza el proceso judicial, la voz del testigo se convierte en una pieza clave para reconstruir los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en un crimen que ha sacudido a la capital y al país.