Gustavo Petro lanza dura crítica contra Donald Trump en la COP30 de Brasil por su ausencia: pidió un castigo ejemplar

Durante su discurso inaugural en la COP30, celebrada en Brasil, el presidente colombiano Gustavo Petro lanzó una fuerte crítica al mandatario estadounidense Donald Trump, calificándolo de estar “contra la humanidad” por no asistir al encuentro global sobre cambio climático. La ausencia de Trump en el evento generó un pronunciamiento contundente de Petro, quien pidió a la comunidad internacional imponerle un “castigo simbólico” por su desdén hacia los compromisos ambientales.

“Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad al no venir aquí; lo demuestra Trump, está contra la humanidad. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo, olvidarlo. El olvido es el castigo mayor”, afirmó el jefe de Estado colombiano ante los líderes reunidos.

Un llamado global al progresismo ambiental

En su intervención, Petro subrayó la necesidad de que el progresismo internacional se una bajo la bandera de la defensa de la vida y el medio ambiente. “No hay un progresismo fósil porque sería un progresismo falso. El progresismo mundial tiene que definir con claridad que su bandera es llevar la humanidad hacia la vida”, manifestó el presidente.

El mandatario también propuso la creación de un fondo verde regional de 500 mil millones de dólares para financiar proyectos sostenibles en América Latina y el Caribe, e invitó a potencias globales —incluyendo China, Europa y Estados Unidos— a sumarse a la iniciativa.

Tensiones diplomáticas entre Petro y Trump

El nuevo enfrentamiento verbal se produce en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos gobiernos. En semanas recientes, Trump acusó a Petro de “ser el líder del narcotráfico”, declaraciones que desataron una tormenta política y mediática. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente colombiano en la lista Clinton, medida que Petro calificó de “humillante” y “un insulto a la nación colombiana”.

Con su intervención en la COP30, Gustavo Petro no solo puso el foco en la crisis climática, sino que también trasladó al escenario internacional las tensiones políticas que hoy dividen a Colombia y Estados Unidos, en un momento crucial para la diplomacia regional y la agenda ambiental global.