Mamá de Lyan Hortúa aclaró si pagó el rescate de cerca de 4000 millones por la liberación de su hijo

Lyan Hortúa es un menor de 11 años que fue secuestrado en el mes de mayo del 2025, por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, siendo este un sufrimiento que duró 19 días para su familia, especialmente para su mamá, Angie Bonilla, quien fue hospitalizada para aquel momento debido a la compleja situación. Luego de atravesar por este duro momento, la familia se alejó de las risas sociales e incluso no residirían en Colombia.

Tras varios meses de lo ocurrido, Angie Bonilla decidió referirse a este duro momento de su vida en medio de una entrevista para ‘Más allá del silencio’, donde contó los hechos desde un inicio, además de la revictimización que siente que enfrentó tanto ella como su familia.

Sin embargo, el dolor sigue intacto para Bonilla, resaltando que si hijo ha recibido ayuda psicológica, pero no quieren presionarlo a que narre lo que vivió en medio de su secuestro, pues no ha sido fácil alejarlo del contexto al que estaba acostumbrado.

‘Barbie Vanessa’ además negó que ella o su familia pagaran el rescate de su hijo, como se sostuvo tras la liberación de Lyan Hortúa. Cabe resaltar que el pedido estaba sobre los 4.000 millones de pesos y ante los pocos resultados en medio de una entrevista para la emisora LA FM, el tío del menor, Sebastián Bonilla, sostuvo para aquel momento que la familia optó por pagar una alta suma de dinero, sin embargo, se reservó la cifra oficial.

“️Nos vimos en la obligación de pagar un rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y por nuestra propia seguridad”, aseguró Bonilla. Sin embargo, Angie, la mamá del menor, negó esta versión en medio de la entrevista.

“No señor a Lyan lo liberan. A Lyan lo liberan (...) Ellos siempre tuvieron la intención de regresar a Lyan yo pienso que la tardanza de devolver a Lyan es que todo fue muy mediático, los protocolos, que no se lo podían entregar a cualquiera, pues como unos entes allí pendientes de su entrega y yo siento que fue eso (...) Me ha dejado un aprendizaje enorme que no debemos juzgar, ni apuntar sin conocer una verdad, esto me ha llevado a una depresión increíble, o sea he tocado las peores profundidades como mamá, como empresa, trabajadora, porque tengo muchos sueños”.